İzinsiz inşaat İstanbul'da doğal zemine ve bitki örtüsüne zarar verdi - Son Dakika
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İzinsiz inşaat İstanbul'da doğal zemine ve bitki örtüsüne zarar verdi

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'ın Vaniköy Mahallesi'nde Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaatta yapılan çalışmalarla doğal zemine ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunarak tahribat yapıldığını tespit etti.

26.08.2024 17:17
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İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'ın Vaniköy Mahallesi'nde Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaatta yapılan çalışmalarla doğal zemine ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunarak tahribat yapıldığını tespit etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaata ilişkin hazırladığı tespit tutanağının detaylarına ulaşıldı.

İl Müdürlüğüne 21 Ağustos'ta yapılan ihbara istinaden Üsküdar'daki taşınmaza gidildiği belirtilen tutanakta, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemede, Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında öngörünüm bölgesinde kalan, meri uygulama imar planında, 2. grup koru alanı ağaçlandırılacak alanlar lejantında kalan alanda 3 adet 2 katlı ve 4 adet 1 katlı kısmen betonarme, kısmen çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli yapılar, 1 adet havuz yapısı, 1 adet güçlendirilmiş set yapısı, betonarme istinat duvarları, betonarme merdivenler, bahçe duvarları, bekçi kulübeleri, altyapı çalışmaları, yapı malzemeleri ve atıkları, doğal zeminde beton enjeksiyonu, kazı, dolgu, kademelendirme ve setler yapıldığı, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilmiştir."

Müteahhit tarafından herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği, belgenin daha sonra iletileceğinin beyan edildiği aktarılan tutanakta, "Söz konusu alanda yapıldığı görülen faaliyetlere dair alanın doğal sit alanı olması nedeniyle verilmiş tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu kararı bulunmadığından söz konusu inşai faaliyetlerinin izinsiz olduğu kanaatimizce işbu tutanak imza altına alınmıştır. Tüm inşai faaliyetler durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzinsiz inşaat İstanbul'da doğal zemine ve bitki örtüsüne zarar verdi - Son Dakika

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