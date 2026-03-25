İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını kullandırmak suretiyle, 'hotforex', 'hfm-trade' ve 'hftrade' uzantılı internet siteleri üzerinden 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' yürüten zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Ankara ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzinsiz Sermaye Operasyonu: 5 Gözaltı
