İzlanda\'da Fagradalsfjall Yanardağında Patlama Gerçekleşti

? İzlanda Meteroloji Ofisi (IMO) dün yaptığı açıklamada,İzlanda'nın Grindavik kenti yakınlarındaki Fagradalsfjall yanardağında haftalardır beklenen patlamanın gerçekleştiğini duyurdu.

IMO volkanik patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Reykjanes'te Grindavik'in kuzeyinde volkanik bir patlama başladı. Patlama Sundhnukagigar'a yakın, Grindavik'in kilometrelerce kuzeydoğusundan ve yakındaki web kameralarından görülebiliyor' ifadelerini kullandı.

YARIMADA HAFTALAR ÖNCE BOŞALTILMIŞTI

Yetkililer, volkanik patlama olasılığının arttığını gösteren bir dizi güçlü deprem kaydettiklerini ifade etmiş ve yarımada da yaşayan vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye etmişlerdi.