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İzlanda'da Fagradalsfjall Yanardağında Patlama Gerçekleşti - Son Dakika
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İzlanda'da Fagradalsfjall Yanardağında Patlama Gerçekleşti

İzlanda Meteroloji Ofisi (IMO), Grindavik kenti yakınlarındaki Fagradalsfjall yanardağında beklenen patlamanın gerçekleştiğini duyurdu. Patlama, Grindavik'in kuzeyindeki Sundhnukagigar'a yakın bir bölgede meydana geldi ve yakındaki web kameralarından görülebiliyor. Yarımada haftalar önce boşaltılmıştı.

İzlanda\'da Fagradalsfjall Yanardağında Patlama Gerçekleşti
19.12.2023 - 09:56,
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? İzlanda Meteroloji Ofisi (IMO) dün yaptığı açıklamada,İzlanda'nın Grindavik kenti yakınlarındaki Fagradalsfjall yanardağında haftalardır beklenen patlamanın gerçekleştiğini duyurdu.

IMO volkanik patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Reykjanes'te Grindavik'in kuzeyinde volkanik bir patlama başladı. Patlama Sundhnukagigar'a yakın, Grindavik'in kilometrelerce kuzeydoğusundan ve yakındaki web kameralarından görülebiliyor' ifadelerini kullandı.

YARIMADA HAFTALAR ÖNCE BOŞALTILMIŞTI

Yetkililer, volkanik patlama olasılığının arttığını gösteren bir dizi güçlü deprem kaydettiklerini ifade etmiş ve yarımada da yaşayan vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye etmişlerdi.

Kaynak: DHA
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