İzlanda\'daki Yanardağ Hala Lav Püskürtüyor

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İzlanda'nın güneybatısında bulunan bir yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor.

Patlamaların ardından 3,5 kilometre uzunluğa ulaşan bir çatlağın oluştuğu yanardağın volkanik aktivitesinde önceki güne nazaran azalma görülse de lav akışının ve püskürmelerin devam ettiği gözlemlendi.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e 50 kilometre uzaklıktaki Grindavik kentinde elektriğin kesildiği ve yolların bazılarının lav ile kaplandığı belirtildi.

Grindavik Belediye Başkanı Fannar Jonasson, durumun iyiye ilerlediğini söyledi.

Lancaster Üniversitesi'nden Volkanolog Dave McGarvie, magmanın 50 metre yükseğe fışkırdığını ve patlama sonucu çıkan lav miktarının oldukça fazla olduğunu aktardı.

Bu patlamanın kendisinden önceki dört patlamadan daha güçlü olduğunu belirten McGarvie, bunun sebebinin magmanın yer yüzeyini kırıp gökyüzüne püskürmeden önce yeraltındaki bir bölgede birikmesi olduğunu açıkladı.

McGarvie, lav akışının uzun bir süre devam edebileceğini belirterek, "Burada gerçekten bilinmeyen yeni bir alandayız çünkü İzlanda'nın bu bölgesinde böyle patlamalara daha önce hiç tanık olunmadı." dedi.

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 2021'de faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu, Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.