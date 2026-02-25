İzlanda'dan AB Referandumu - Son Dakika
İzlanda'dan AB Referandumu

25.02.2026 21:24
İzlanda Başbakanı Frostadottir, AB üyeliği için referandum düzenleneceğini açıkladı.

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, önümüzdeki aylarda ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) olası katılımı için üyelik müzakerelerinin açılması konusunda bir referandum düzenleneceğini söyledi.

Frostadottir, Polonya'nın başkenti Varşova'da Başbakan Donald Tusk ile ortak basın toplantısında konuştu.

Referandumun tarihi konusunda henüz nihai kararın verilmediğini belirten Frostadottir, "Önümüzdeki aylarda, İzlanda'nın AB'ye olası katılımı için üyelik müzakerelerinin açılması konusunda bir referandum yapacağız." dedi.

Frostadottir, İzlanda'nın AB'ye çok şey sunabileceğini dile getirerek, şu anki jeopolitik ortamda İzlanda'nın AB'ye katılımının Avrupa'ya katkı sağlayacağını düşündüğünü vurguladı.

Süreçten ne çıkacağını görmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Frostadottir, "Açıkça, görüşmelere katılmaya karar verirsek, konumumuzun özel durumunun dikkate alınması ve yaşam tarzımız ile kaynaklarımızı kullanma biçimimizin anlaşılması gerekir." şeklinde konuştu.

Polonya Başbakanı Tusk da AB'nin halen birçok ülke için cazip olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Tusk, Avrupa'nın çökmeye yakın olduğuna dair çok fazla yorum duyduğunu kaydederek, bunun doğru olmadığını söyledi.

AB'nin İzlanda gibi ülkeler için çok cazip olduğunu vurgulayan Donald Tusk, İzlanda'nın AB'ye katılması durumunda çok memnun olacağını, hatta topluluğun bunun için biraz daha esnek olması gerekse bile üzerinde çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

İzlanda Başbakanı Frostadottir, Tusk'un sözlerine yanıt olarak, son kararı İzlanda halkının vereceğini belirterek, "Avrupa'daki muhataplarımız arasında, İzlanda'nın bağımsız bir ülke olarak kaldığı ve AB'ye katılsalar bile ülke kimliğini koruduklarına dair bir anlayış olduğunu duymak güzel." ifadelerini kullandı.

İzlanda, 17 Temmuz 2009'da AB'ye üyelik başvurusunda bulunmuştu. İzlanda hükümeti müzakereleri 2013'te askıya almış, hükümet 2015'te AB'ye resmi mektup göndererek sürece devam etmeyeceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: İzlanda'dan AB Referandumu
