İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarındaki 4 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine bölgelere sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 19'u çocuk 115 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?