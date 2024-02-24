İzmir açıklarında 71'i çocuk 154 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir açıklarında 71'i çocuk 154 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 71\'i çocuk 154 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Bottaki 31'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı. Karaburun açıklarında da 40'ı çocuk 98 düzensiz göçmeni yakalayan Sahil Güvenlik, Menderes ve Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18'i çocuk 52 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

24.02.2024 20:09  Güncelleme: 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir açıklarında 71'i çocuk 154 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18'i çocuk 52 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.

Bottaki 31'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik, Karaburun açıklarında da 40'ı çocuk 98 düzensiz göçmeni yakaladı.

Menderes ve Çeşme açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18'i çocuk 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Karaburun, İzmir, Çeşme, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 71'i çocuk 154 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 00:02:09. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir açıklarında 71'i çocuk 154 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement