İzmir Açıklarında 73 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 4'ü çocuk 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3510) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.