İzmir Adliyesi\'nde Deprem Tatbikatı

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İzmir Adliyesi'nde 6,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu gereği, deprem yaşanması üzerine sirenler çaldı.

Adliyedekiler, siren sesi üzerine deprem toplanma alanına yöneldi. Burada "çök, kapan, tutun" hareketi uygulandı.

Bulundukları alanda kendilerini emniyete alan çalışanlar, sirenlerin susmasının ardından sağlık ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Toplanma noktasındaki personel sayımında bir kişinin eksik olduğunun fark edilmesi üzerine arama, kurtarma ve tahliye ekiplerince arama çalışması yapıldı.

Senaryo çerçevesinde deprem nedeniyle adliyenin sosyal tesislerinde yangın çıktığını gören bir kişi koridorda bulunan yangın alarm butonuna bastı, yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti.

Dumandan etkilenen kişi güvenli bölgeye alındı, ilk yardım ekibinin müdahalesinden sonra ambulansa götürüldü.

Tatbikatı izleyen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, alınan önlemlerin kontrol edilmesi ve farkındalığı diri tutmanın önemli olduğunu söyledi.

Adliyede her türlü olası afete hazırlık noktasında ekiplerin oluşturulduğunu ifade eden Yeldan, "İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturuldu. Kurumumuzdaki tüm risklerin analizleri yapıldı. İlk yardım, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile yangın ve diğer tatbikatlarla beraber hazırlıklarımız devam etmektedir." diye konuştu.