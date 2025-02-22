İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı: Kurumlar Arası İş Birliği ve İletişim Vurgulandı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve çok sayıda uzmanı özel oturumlarda bir araya getiren İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı'nda afetler karşısında kurumlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı tamamlandı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın açılışını yaptığı çalıştay, alanında uzman isimleri bir araya getirdi. Afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin 5 başlık üzerinden ele alındığı çalıştaydan önemli çıktılar elde edildi. 'İletişim ve Koordinasyon Hayat Kurtarır' başlığı altında düzenlenen programda sivil toplum kuruluşları, büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, akademi, özel sektör ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri yer aldı.

5 ana tema üzerinde çalışıldı

Çalıştayda afet koordinasyonu odaklı masalar kuruldu ve oturumlar düzenlendi. Program kapsamında; 'Altyapı ve Lojistik', 'Koordinasyon ve İletişim', 'Teknolojik Araçlar ve Veri Kullanımı', 'İnsani Yardım', 'Acil Müdahale' başlıklı beş ana tema üzerinde çalışıldı. Katılımcılar kurulan tematik masalarda; deprem odaklı temel problemleri tespit etti ve bu problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirdi. Bunun yanı sıra, Ege Bölgesi, İlçe Belediyeleri, Basın ve İl Kriz Yönetimi, Valilik, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü başlıkları altında oluşturulan masalarda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak proje fikirlerinin somutlaştırılması için özel oturumlar düzenledi.

Deneyimler paylaşıldı

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yaşanmış deneyimlerden hareketle sahada karşılaşılan zorlukları ve gönüllü koordinasyonuna ilişkin çözümleri paylaştı. Akademisyenler, teknolojik altyapı, veri analitiği ve afet yönetimi yaklaşımları hakkında güncel araştırmaların sonuçlarını aktararak çalıştaya bilimsel bir bakış açısı kazandırdı. İlçe belediyeleri, yerelde yaşanan sorunların görünümlerini vurgulayarak, ortak projelerin sahada en doğru şekilde uygulanabilmesi için iş birliği önerilerinde bulundu. Özel sektör ve teknoloji firmaları, afet sırasında kullanılabilecek inovatif çözümler ve akıllı uygulamalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İl Kriz Yönetim Masası'ndaki Valilik ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, afet sonrasında kurumsal karar alma süreçleri ve mevzuat çerçevesinde yapılması gereken düzenlemeleri tanımlayarak projelerin resmi dayanaklarını güçlendirdi.

"Çalıştay proje fikirleri için büyük katkı sağladı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Mutlu Gürler, "Bu çalıştay, deprem ve diğer afetlere karşı kurumsal kapasitemizi güçlendirmek, ortak akılla somut projeler üretmek ve kentimizi daha dirençli hale getirmek için önemli bir adımdı. Katılan tüm paydaşların bilgi ve deneyimlerini paylaşması, kısa sürede uygulanabilir proje fikirlerinin ortaya çıkmasına büyük katkı sağladı" ifadelerini kullandı.