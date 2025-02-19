İzmir, Akdeniz Kentler Ağı ile Katı Atık Yönetimi Üzerine İş Birliği Yapacak - Son Dakika
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İzmir, Akdeniz Kentler Ağı ile Katı Atık Yönetimi Üzerine İş Birliği Yapacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Akdeniz Kentler Ağı Genel Sekreteri Joseph Canals ile katı atık yönetimi ve İzmir Körfezi'nin temizliği konularında iş birlikleri ile projeleri görüştü. Canals, İzmir'in MedCities'in en büyük ve önemli üyelerinden biri olduğunu vurguladı.

19.02.2025 10:09  Güncelleme: 11:24
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Akdeniz Kentler Ağı (Medcities) Genel Sekreteri Joseph Canals'ı makamında ağırladı. Başkan Tugay görüşmede, katı atık yönetimi konusunda birlikte çalışabileceklerini ve özellikle İzmir Körfezi'nin temizliği için de bir zirve yapılabileceğini vurguladı.

Akdeniz Kentler Ağı (MedCities) Genel Sekreteri Joseph Canals, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı iş birlikleri ve projelerin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Tugay, katı atık yönetimi konusunda birlikte çalışabileceklerini ve özellikle İzmir Körfezi'nin temizliği için bir zirve gerçekleştirebileceklerini belirtti. Tugay ayrıca devam eden projeler hakkında da bilgi verdi.

Canals: "İzmir en büyük ve önemli üyelerden biri"

Akdeniz Kentler Ağı (Medcities) Genel Sekreteri Joseph Canals ise MedCities'in toplamda 81 üyeye sahip olduğunu ve yaklaşık 5 milyon nüfusu ile İzmir'in MedCities'in en büyük ve en önemli üyelerinden biri olduğunu belirtti. Karşılıklı projelerin gerçekleştirilmesi için MedCities'teki çalışma gruplarının önemine dikkat çeken Canals, bu grupların aktif olarak çalıştığını söyledi. Canals ayrıca kasım ayında gerçekleştirilecek Genel Kurul'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tugay'ın katılımının önemine değindi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir, Akdeniz Kentler Ağı ile Katı Atık Yönetimi Üzerine İş Birliği Yapacak - Son Dakika

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