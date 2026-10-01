İzmir Aliağa'da iş yerinden kablo çalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

İzmir Aliağa'da iş yerinden kablo çalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir iş yerinden çok miktarda kablo çalınması üzerine başlatılan soruşturmada 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde kablo çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde çok miktarda kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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