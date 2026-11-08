İzmir Aliağa'da tarihi eser kaçakçılığı baskınında 525 obje ve sikke ele geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 525 sikke ve obje geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Aliağa ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen baskında Arkaik, Roma ve İslami dönemlere ait yüzük, ok ucu, sapan taşı ve dişçilik aletleri ile insan tasvirli figürinlerin (heykelcik) de yer aldığı 299 obje ve 226 sikke ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.