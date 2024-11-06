İzmir Ata'sını Anacak

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(İZMİR) - İzmir'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım'da, 350 metrelik Atatürk posteri ile "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) ise "Sensin Atatürk!" adlı senfonik melodramı İzmirliler ile buluşturacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 86. yılında çok sayıda etkinlikle anılacak. Bu kapsamda 350 metrelik dev Atatürk posteri ile "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" yapılacak. 10 Kasım saat 13.00'te Alsancak Limanı önünde toplanacak yurttaşlar, 14.00'te yürüyüşe başlayacak. Kortej 1. Kordon'dan Cumhuriyet Meydanı'na ilerleyecek.

Sensin Atatürk

Orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in librettosunu yazdığı ve bestelediği "Sensin Atatürk!" adlı senfonik melodram ise 10 Kasım saat 20.00'de İzmirliler ile buluşacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da düzenlenecek etkinlik, ücretsiz olacak. İzBB Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, İzBB Çoksesli Çocuk Korosu ve İzBB Çoksesli Korosu'nun sahneye çıkacağı senfonik melodram, Atatürk'ün insani erdemlerini bir anlatıcı aracılığıyla hem koroya hem de seyircilere anlatacak. Senfonik olduğu kadar tiyatral de olan projeyi Murat Göksu sahneleyecek. 100'ü aşkın koristle performans sergileyecek koroların şefliğini ise Türker Barmanbek üstlenecek. Prodüksiyon hem bir ders hem de bir masal olarak hafızalara kazınacak.

Dört bir yanda 10 Kasım dinletileri

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında "İzmir Atası'nın İzinde" koreografisi saat 14.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar da Kıbrıs Şehitleri Caddesi Ali Çetinkaya Bulvarı'nda icra edilecek. Etkinlik, saat 16.00'da başlayacak. Saat 16.30'da ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası dinleti sunacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Trio ise 10 Kasım'da Karşıyaka Çarşı Girişi ve Bornova Küçük Park'ta olacak. Dinleti, saat 15.00'te yapılacak.

Ata'ya İthafen konseri ve Atatürk'ün İzmir'i fotoğraf sergisi

Yeşilyurt'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde ise Ata'ya İthafen adlı konser düzenlenecek. İnanç Menekşe'nin solistliğini yapacağı konser Çelik Özdemir'in sunumuyla gerçekleştirilecek. Hikaye anlatımlarının da olduğu konserde, Atatürk'ün dinlemekten keyif aldığı ve sevdiği musiki eserleri icra edilecek. Ücretsiz konser, 8 Kasım günü saat 20.00'de yapılacak.

Atatürk'ün İzmir'i adlı fotoğraf sergisi de İzmir Sanat'ta 8 Kasım saat 18.00'de açılacak. Ücretsiz sergi, 10 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Atatürk Heykelleri sergisi

Atatürk'ü anma etkinliklerini tek bir günle sınırlamayan AASSM, 1-24 Kasım günleri arasında düzenlenecek Selçuk Yazıcı Atatürk Heykelleri sergisine de ev sahipliği yapıyor. Sergi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde büyük rol oynayan şahsiyetleri anmak ve onların eserlerini sergilemek amacıyla düzenleniyor. Bu kapsamda Mustafa Kemal Atatürk ve onun yol arkadaşları olan Afet İnan, İsmet İnönü, Mehmet Akif Ersoy, Halide Edib Adıvar, Hasan Tahsin, Sabiha Bengütaş, Zübeyde Hanım ve Sabiha Gökçen'in hayatları, mücadeleleri ve bıraktıkları kalıcı miraslar gözler önüne seriliyor. Sergide yer alan panolar ve eserler, onların Cumhuriyet'i inşa ederken karşılaştıkları zorlukları, gösterdikleri cesareti yansıtıyor. Ücretsiz gezilebilecek serginin ziyaret saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.30-17.30, pazar günleri ise 12.00-17.00 olarak belirlendi.

Kemal ile Latife

İzmir Büyükşehir Belediyesi AASSM Büyük Salon, 20 Kasım saat 20.30'da ise Olten Filarmoni Orkestrası Konseri Kemal ile Latife'ye ev sahipliği yapacak. Danslı anlatım olarak düzenlenecek etkinlikte, Tolga Taviş'in yönetimindeki orkestraya anlatıcı olarak Hakan Gerçek eşlik edecek. Dansların koreografisi ise Burcu Sürmeli Borovalı'ya ait olacak. Bilet satışları bilet.oltensanat.com üzerinden yapılabilecek. ASSMM'de düzenlenecek tüm etkinliklerin bilgisi için https://www.aassm.org.tr/ adresi ziyaret edilebilir.

Çocuklar için Atatürk ve Kitap Sevgisi Atölyesi

10 Kasım Atatürk Haftası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kütüphanesi'nde, 4-5-6-7 Kasım tarihlerinde çocuklara özel bir Atatürk'ü anma etkinliği yapılıyor. "Sözcük Oyunları: Atatürk ve Kitap Sevgisi" atölyesi, çocuklara Atatürk'ün kitap sevgisi ve okuma alışkanlıklarını aktarıyor. Yürütücülüğünü, çocuklar için yapılan atölyeler alanında uzman bir isim Yusuf Çağlayan'ın yaptığı atölyelere, 121 ilkokul 2. sınıf öğrencisinin katılması planlanıyor.