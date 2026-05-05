İzmir–Atina Hattında Yeni İş Birliği Adımı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis ve beraberindeki heyeti ağırladı. İki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesi ve iş birliklerinin güçlendirilmesinin gündeme geldiği buluşmada Başkan Cemil Tugay, karşılıklı kültürel etkinliklerin artırılması gerektiğini vurguladı; Atina için "İzmir Günleri" önerisi gündeme geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas ile beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları da yer aldı. Yunanistan-Türkiye ve Atina-İzmir arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin gündeme geldiği buluşmada, karşılıklı tanıtıcı etkinliklerin düzenlenebileceği konuşuldu.

Tugay'dan Atina'da "İzmir Günleri" önerisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in coğrafi ve kültürel olarak Yunan adalarına yakınlığı sayesinde, kentte Yunan kültürüne Türkiye genelinden daha sıcak ve aşina bir yaklaşım bulunduğunu ifade etti. 2024 yılının ekim ayında Selanik'e gerçekleştirdiği ziyarete değinen Başkan Tugay, Selanik Belediye Başkanı ile samimi ilişkiler kurduğunu, Atina'yı da ziyaret etmek istediğini belirtti.

Ayrıca geçtiğimiz yıl eylül ayında, Başkonsolos Konstas'ın da katılımıyla Midilli Adası'na yapılan ziyaret kapsamında Midilli Belediyesi ile ortak bir gastronomi ve kültür festivali düzenlendiğini hatırlatan Tugay, İzmir halkının Yunan adalarıyla güçlü bir etkileşim içinde olduğunu ve bu ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi. Tugay, "İzmir Günleri" etkinliğinin Atina'da düzenlenmesini de önerdi. Büyükelçi Bizakis ise bu yaklaşımın karşılıklı olduğunu belirterek benzer iş birliklerine hazır olduklarını dile getirdi. Bizakis, özellikle genç nüfusun karşılıklı değişim programlarıyla desteklenmesi gerektiğini söyleyerek; kültür, inovasyon, teknoloji ve iş dünyası alanlarında temasların artırılmasının önemine değindi.

İki ülke arasında daha fazla iş birliği

Görüşmenin sonunda Başkan Tugay, müzik ve tiyatro gruplarının karşılıklı olarak kentlerde ağırlamasını önerdi. Büyükelçi Bizakis, kurumlar ve insanlar arasında köprü kurmanın önemine vurgu yaparken, Başkonsolos Konstas İzmir'in uluslararası alanda daha fazla tanıtılması için destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.