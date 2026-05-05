İzmir–Atina Hattında Yeni İş Birliği Adımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir–Atina Hattında Yeni İş Birliği Adımı

05.05.2026 10:51  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis ve beraberindeki heyeti ağırladı. İki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesi ve iş birliklerinin güçlendirilmesinin gündeme geldiği buluşmada Başkan Cemil Tugay, karşılıklı kültürel etkinliklerin artırılması gerektiğini vurguladı; Atina için “İzmir Günleri” önerisi gündeme geldi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis ve beraberindeki heyeti ağırladı. İki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesi ve iş birliklerinin güçlendirilmesinin gündeme geldiği buluşmada Başkan Cemil Tugay, karşılıklı kültürel etkinliklerin artırılması gerektiğini vurguladı; Atina için "İzmir Günleri" önerisi gündeme geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas ile beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları da yer aldı. Yunanistan-Türkiye ve Atina-İzmir arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin gündeme geldiği buluşmada, karşılıklı tanıtıcı etkinliklerin düzenlenebileceği konuşuldu.

Tugay'dan Atina'da "İzmir Günleri" önerisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in coğrafi ve kültürel olarak Yunan adalarına yakınlığı sayesinde, kentte Yunan kültürüne Türkiye genelinden daha sıcak ve aşina bir yaklaşım bulunduğunu ifade etti. 2024 yılının ekim ayında Selanik'e gerçekleştirdiği ziyarete değinen Başkan Tugay, Selanik Belediye Başkanı ile samimi ilişkiler kurduğunu, Atina'yı da ziyaret etmek istediğini belirtti.

Ayrıca geçtiğimiz yıl eylül ayında, Başkonsolos Konstas'ın da katılımıyla Midilli Adası'na yapılan ziyaret kapsamında Midilli Belediyesi ile ortak bir gastronomi ve kültür festivali düzenlendiğini hatırlatan Tugay, İzmir halkının Yunan adalarıyla güçlü bir etkileşim içinde olduğunu ve bu ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi. Tugay, "İzmir Günleri" etkinliğinin Atina'da düzenlenmesini de önerdi. Büyükelçi Bizakis ise bu yaklaşımın karşılıklı olduğunu belirterek benzer iş birliklerine hazır olduklarını dile getirdi. Bizakis, özellikle genç nüfusun karşılıklı değişim programlarıyla desteklenmesi gerektiğini söyleyerek; kültür, inovasyon, teknoloji ve iş dünyası alanlarında temasların artırılmasının önemine değindi.

İki ülke arasında daha fazla iş birliği

Görüşmenin sonunda Başkan Tugay, müzik ve tiyatro gruplarının karşılıklı olarak kentlerde ağırlamasını önerdi. Büyükelçi Bizakis, kurumlar ve insanlar arasında köprü kurmanın önemine vurgu yaparken, Başkonsolos Konstas İzmir'in uluslararası alanda daha fazla tanıtılması için destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir–Atina Hattında Yeni İş Birliği Adımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

11:28
İran mı vurdu ABD uçağı ’acil durum’ sinyali verip radardan kayboldu
İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu
11:25
Bahçeli: İmralı’nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
11:14
Met Gala’ya bu kostümler damga vurdu Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
10:45
Trump’a anket şoku Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:39:56. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir–Atina Hattında Yeni İş Birliği Adımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.