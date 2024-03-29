İzmir-Aydın Otoyolu'nda Ehliyetsiz Çocuk Sürücüye İdari İşlem - Son Dakika
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İzmir-Aydın Otoyolu'nda Ehliyetsiz Çocuk Sürücüye İdari İşlem

İzmir-Aydın Otoyolu\'nda Ehliyetsiz Çocuk Sürücüye İdari İşlem

İzmir-Aydın Otoyolu'nda ehliyeti bulunmayan bir çocuğun tır çekicisi kullanmasına izin veren bir baba hakkında idari işlem uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelenmesi sonucu olayın tespit edildiği belirtildi. Ayrıca baba ve çocuğu hakkında trafik güvenliğini tehlikeye atma suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

29.03.2024 12:11
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İzmir- Aydın Otoyolu'nda ehliyeti bulunmayan çocuğuna çekici kullandıran babaya idari işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yayımlanan yaşı küçük kız çocuğunun tır çekicisi kullanmasına yönelik görüntülerin incelenmesi sonucu olayın İzmir-Aydın Otoyolu'nda 23 Mart Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında gerçekleştiği tespit edildi.

Çekici koltuğundaki yaşı küçük kız çocuğunun Y.B, yolcu koltuğundaki kişinin de babası E.B. olduğu belirlendi. Çekici plakası ve E.B'ye Karayolları Trafik Kanunu'na göre ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak maddesinden idari işlem uygulandı.

Ayrıca E.B. ve kızı hakkında "trafik güvenliğini tehlike atma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı da belirtildi.

Kaynak: AA

İzmir, Aydın, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir-Aydın Otoyolu'nda Ehliyetsiz Çocuk Sürücüye İdari İşlem - Son Dakika

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