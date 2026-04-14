İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Özbekistan ile İşbirliği - Son Dakika
İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Özbekistan ile İşbirliği

14.04.2026 10:49
İzmir Bakırçay Üniversitesi, Özbekistan ile onkoloji alanında işbirliği anlaşması imzaladı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi ile Özbekistan İhtisaslaşmış Onkoloji ve Radyoloji Bilimsel-Uygulamalı Tıp Merkezi arasında işbirliği anlaşması sağlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Semerkant'ta düzenlenen 2. Türk Devletleri Onkologları Kongresi'ne katılan İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yekta Öncel, çeşitli temaslarda bulundu.

Kongredeki ikili görüşmelerin ardından Özbekistan İhtisaslaşmış Onkoloji ve Radyoloji Bilimsel-Uygulamalı Tıp Merkezi ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolle iki kurum arasında bilimsel araştırmalar, akademik değişim programları ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Özbekistan ile İşbirliği - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Özbekistan ile İşbirliği - Son Dakika
