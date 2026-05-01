İzmir Balkon-Bahçe Bitkileri Festivali'nin Üçüncüsü Yapılacak

01.05.2026 10:22  Güncelleme: 11:19
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce, İzmir Balkon-Bahçe Bitkileri Festivali'nin üçüncüsü, 8-10 Mayıs tarihlerinde Kültürpark'ta yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü kez düzenlenecek İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali'ne sayılı günler kaldı. Festival, İzmir tarımını güçlendirmek ve balkon bahçeciliğini yaygınlaştırmak amacıyla Kültürpark'ta 8-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Çiçek ve bitki satış stantları ile yeme içme alanlarının yanı sıra atölyeler, söyleşiler, konserler ve çocuk etkinliklerinin yer alacağı festival programı şöyle:

08 Mayıs

17.30: Açılış İZBB Bando Korteji

18.00-18.45 Gülce Alatay Konseri

18.45-19.30 Özlem Menokan Konseri

09 Mayıs

15.00 İZBB Bando Korteji

16.00-17.00 Çağrı Ergin Konseri

17.00-17.30 İzBB Bando Quartet Enstrüman Dinletisi

18.00-19.00 Merve Mete Konseri

19.30-20.30 Enes Kunduracı Konseri

10 Mayıs

15.00 İZBB Bando Korteji

16.00-17.00 Çağrı Ergin Konseri

17.00-17.50 İZBB Bando Trio Enstrüman Dinletisi

18.00-19.00 Merve Mete Konseri.

Kaynak: ANKA

Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo’dan Merih’e yanıt geldi Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo'dan Merih'e yanıt geldi
En Nesyri Arabistan’ı sallıyor En Nesyri Arabistan'ı sallıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Ukrayna, Rusya’daki dev petrol rafinerisini İHA’larla vurdu Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu
Güle güle Icardi Yerine gelenler bile belli Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli

11:04
İsrail’in alıkoyduğu Sumud Filosu’ndaki aktivistler Girit adasına çıkarıldı
İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivistler Girit adasına çıkarıldı
10:45
Fener taraftarını kahreden görüntü Ağlaya ağlaya gitti
Fener taraftarını kahreden görüntü! Ağlaya ağlaya gitti
10:32
’Sevdiğim Sensin’ dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
10:06
1 Mayıs gergin başladı Çok sayıda gözaltı var
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
09:45
Dünya Kupası öncesi deprem Futbolseverler resmen şokta
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
06:59
Infantino’dan skandal hareket Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
Infantino'dan skandal hareket! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
