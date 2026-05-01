İzmir Balkon-Bahçe Bitkileri Festivali'nin Üçüncüsü Yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü kez düzenlenecek İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali'ne sayılı günler kaldı. Festival, İzmir tarımını güçlendirmek ve balkon bahçeciliğini yaygınlaştırmak amacıyla Kültürpark'ta 8-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Çiçek ve bitki satış stantları ile yeme içme alanlarının yanı sıra atölyeler, söyleşiler, konserler ve çocuk etkinliklerinin yer alacağı festival programı şöyle:

08 Mayıs

17.30: Açılış İZBB Bando Korteji

18.00-18.45 Gülce Alatay Konseri

18.45-19.30 Özlem Menokan Konseri

09 Mayıs

15.00 İZBB Bando Korteji

16.00-17.00 Çağrı Ergin Konseri

17.00-17.30 İzBB Bando Quartet Enstrüman Dinletisi

18.00-19.00 Merve Mete Konseri

19.30-20.30 Enes Kunduracı Konseri

10 Mayıs

15.00 İZBB Bando Korteji

16.00-17.00 Çağrı Ergin Konseri

17.00-17.50 İZBB Bando Trio Enstrüman Dinletisi

18.00-19.00 Merve Mete Konseri.