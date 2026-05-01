İzmir Balkon-Bahçe Bitkileri Festivali'nin Üçüncüsü Yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü kez düzenlenecek İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali'ne sayılı günler kaldı. Festival, İzmir tarımını güçlendirmek ve balkon bahçeciliğini yaygınlaştırmak amacıyla Kültürpark'ta 8-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.
Çiçek ve bitki satış stantları ile yeme içme alanlarının yanı sıra atölyeler, söyleşiler, konserler ve çocuk etkinliklerinin yer alacağı festival programı şöyle:
08 Mayıs
17.30: Açılış İZBB Bando Korteji
18.00-18.45 Gülce Alatay Konseri
18.45-19.30 Özlem Menokan Konseri
09 Mayıs
15.00 İZBB Bando Korteji
16.00-17.00 Çağrı Ergin Konseri
17.00-17.30 İzBB Bando Quartet Enstrüman Dinletisi
18.00-19.00 Merve Mete Konseri
19.30-20.30 Enes Kunduracı Konseri
10 Mayıs
15.00 İZBB Bando Korteji
16.00-17.00 Çağrı Ergin Konseri
17.00-17.50 İZBB Bando Trio Enstrüman Dinletisi
18.00-19.00 Merve Mete Konseri.
