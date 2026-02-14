İzmir Barajları Yağışla Dolu - Son Dakika
İzmir Barajları Yağışla Dolu

İzmir Barajları Yağışla Dolu
14.02.2026 13:21
İzmir'de bu yıl metrekareye 436,3 kg yağış düştü; baraj doluluk oranları geçen yıla göre arttı.

İZMİR'de yılın ilk 44 gününde kaydedilen yağış miktarı metrekareye 436,3 kilogram oldu. Son günlerde etkili olan sağanak yağışın ardından Tahtalı başta olmak üzere Balçova, Ürkmez, Gördes ve Çeşme Kutlu Aktaş barajlarının doluluk oranlarının geçen yılın aynı dönemini geride bıraktığı bildirildi.

İzmir'de son günlerde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken barajlardaki doluluk oranlarını artırdı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; kent merkezinin yılın ilk 44 gününde aldığı yağış miktarı, metrekareye 436,3 kilogram oldu. Bu miktarın 2025 yılının tamamında kaydedilen 432,1 kilogramı geçtiği belirtildi.

İzmir'in içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı'nda bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 28,06 olarak ölçüldü. Geçen yıl 14 Şubat'ta bu oranın yüzde 14,51 olduğu kaydedildi. Barajda kullanılabilir su hacmi ise 80 milyon 532 bin metreküp olarak açıklandı. 14 Şubat 2025'te aktif doluluk oranı yüzde 35,95 olan Balçova Barajı'nda bu oran yüzde 76'ya yükseldi. Yüzde 27,25 olan Ürkmez Barajı yüzde 72,36'ya, yüzde 6,14 olan Gördes Barajı yüzde 13,8'e, yüzde 20,66 olan Çeşme Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 54,44'e çıktı.

Kaynak: DHA

