İzmir Barosu'ndan CHP'ye Destek

21.05.2026 20:38
İzmir Barosu, CHP'nin kurultayına dair iptal kararının demokrasiye tehdit olduğunu açıkladı.

(İZMİR) - İzmir Barosu, istinafın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararıyla ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş ve meşru Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Ana muhalefet partisinin seçilmiş yönetiminin, siyasi saiklerle yürütülen bir 'mutlak butlan' tartışması üzerinden görevden uzaklaştırılmaya çalışılması, yalnızca bir partiye değil, çok partili demokratik yaşama yönelmiş ciddi bir tehdit niteliğindedir" dedi.

İzmir Barosu, internet sitesinden yaptığı paylaşımda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararıyla ilgili, şunları kaydetti:

"Yargı darbesiyle ülke yönetilemez Bugün Cumhuriyet Halk Partisi hakkında verilen 'mutlak butlan' kararı ve bu karar üzerinden partinin seçilmiş yönetiminin tartışmaya açılması, demokratik siyasal yaşama yönelik ağır bir müdahaledir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş ve meşru Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Ana muhalefet partisinin seçilmiş yönetiminin, siyasi saiklerle yürütülen bir 'mutlak butlan' tartışması üzerinden görevden uzaklaştırılmaya çalışılması, yalnızca bir partiye değil, çok partili demokratik yaşama yönelmiş ciddi bir tehdit niteliğindedir. Hukuki güvenlik ilkesinden uzak bu yaklaşımın, demokratik siyaseti yargı yoluyla dizayn etme girişimine dönüştüğü görülmektedir. 19 Mart süreciyle başlayan baskı politikaları, bugün yeni bir aşamaya taşınmıştır. Siyasal iktidarın, yargı mekanizmaları üzerinden muhalefeti etkisizleştirmeye, toplumsal iradeyi denetim altına almaya ve seçme-seçilme hakkını fiilen aşındırmaya yöneldiği açıktır. Demokrasi yalnızca sandığın varlığı değil, halkın iradesinin özgürce ortaya çıkabilmesidir."

Cumhuriyet, yurttaşların eşitliği ve halk egemenliği üzerine kurulmuştur. Bu nedenle demokrasiye, hukuka ve halk iradesine sahip çıkmak; yalnızca siyasal bir tutum değil, Cumhuriyete karşı tarihsel bir sorumluluktur. Muhalefeti zayıflatarak toplumu seçeneksiz bırakmak isteyen her girişim, yalnızca siyasal alanı değil, yurttaşların yaşam koşullarını, adalet duygusunu ve toplumsal barışı da hedef almaktadır. Bugün ihtiyaç duyulan şey, daha fazla baskı değil, daha fazla hukuk, daha fazla korku değil, daha fazla demokrasi, daha fazla biat değil, örgütlü halk iradesidir. İzmir Barosu olarak, hukukun üstünlüğünü, demokratik toplum düzenini, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını ve halk iradesinin meşruiyetini savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz."

Kaynak: ANKA

