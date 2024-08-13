İzmir Barosu, sokak röportajında ifade özgürlüğüne yapılan tutuklamaya tepki gösterdi

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(İZMİR)- İzmir Barosu, İzmir'de bir vatandaşın sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "İzmir'de bir kişi sokak röportajında sadece düşüncelerini ifade ettiği için tutuklandı. Hatırlatırız ki uygulamanın aksine; 'tutuklama' bir ceza yaptırımı değil, çok sıkı şartların varlığı halinde uygulanabilecek bir güvenlik tedbiridir" denildi.

İzmir'de bir vatandaş bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınarak çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilmişti.

Yurttaşın tutuklanmasının ardından İzmir Barosu Başkanlığı yazılı açıklama yapıldı. Barodan yapılan açıklamada "Saray yargısı değil, bağımsız yargı istiyoruz" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Eleştiriye tahammülü olmayan iktidar, ifade özgürlüğü elinden alınan insanlar ve tek adam rejiminde geçerli olan kanunsuz cezalar…Yargılama olmaksızın cezalandırmanın yolu olarak verilen 'tutuklama' kararlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Bugün İzmir'de bir kişi sokak röportajında sadece düşüncelerini ifade ettiği için tutuklandı. Hatırlatırız ki uygulamanın aksine; 'tutuklama' bir ceza yaptırımı değil, çok sıkı şartların varlığı halinde uygulanabilecek bir güvenlik tedbiridir. Toplumdaki kişileri susturmaya ve onlara gözdağı vermeye yönelik verilen orantısız, hukuksuz tutuklamaya; 'alıkoymaya' derhal son verin. Yasalara uyun!"