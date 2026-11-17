(İZMİR) - İzmir Barosu, Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye yönelik operasyon ile kayyım atanması kararının basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına ağır bir müdahale olduğunu belirterek, kararın geri alınması çağrısında bulundu.

İzmir Barosu'ndan Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye yönelik operasyon ve kayyım atanmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye yönelik gerçekleştirilen operasyon ve ardından alınan kayyım ataması kararı, anayasal güvence altındaki basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelmiş ağır bir müdahaledir. Demokratik bir hukuk devletinde basın kuruluşları, kamu adına denetim görevi üstlenen ve çoğulculuğun teminatı olan kurumlardır. Yayın kuruluşlarına yönelik polis baskınları ve idari tasarruflarla yönetimlerine el konulması, yalnızca ilgili basın organını değil, yurttaşların gerçeklere ulaşma ve özgürce haber alma hakkını doğrudan hedef almaktadır.

Anayasa'nın 26. ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca basın hürdür, sansür edilemez ve idari ya da cezai tedbirlerle susturulamaz. Kayyım uygulamalarının bir cezalandırma ve yayın çizgisine müdahale aracına dönüştürülmesi, hukuk güvenliği ve mülkiyet hakkı ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. İzmir Barosu olarak; hukukun üstünlüğünü, ifade ve basın özgürlüğünü savunma sorumluluğumuz gereği bu hukuka aykırı müdahaleyi kabul etmediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Yetkilileri derhal anayasal sınırlara dönmeye, basın üzerindeki baskılara son vermeye ve kayyım kararından vazgeçmeye davet ediyoruz. Özgür basının ve halkın haber alma hakkının savunucusu olmaya devam edeceğiz."