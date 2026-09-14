İzmir Bayındır\'da uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltından 1\'i tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Bayındır'da 2 şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler, 2 zanlıyı adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin otomobilinde ve bir arazide yapılan aramalarda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1 tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.