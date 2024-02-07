İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi\'nde yemek sorunu tepkilere neden oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde personele verilen akşam yemeğinin yetersizliği tepkilere neden oldu. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, nöbet tutan sağlıkçılara menüde tavuk tantuni olmasına karşın adeta 'lavaş arası soğan' verildiğini belirterek, "Dün akşam Şehir Hastanesi'nden yemekle ilgili sıkıntı, sendikamıza ulaşmıştır. ve yeterli yemeğin çıkmadığıyla ilgili, yemeklerin az verdiğiyle ilgili tutanak da tarafımıza iletilmiştir. Şehir Hastanesi'nde zaten yemek sıkıntısı hastane açıldığı günden bu yana devam etmektedir. Verilen yemek de adeta ekmek arası soğan şeklindedir" dedi.
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığı günden bu yana artarak devam eden sıkıntılara yemek sorunu da eklendi. Menüde tavuk tantuni bulunmasına karşın yemeğin yeteri kadar çıkmaması nedeniyle birçok personele lavaş arasına yok denebilecek kadar az miktarda tantuni ve soğan verilmesi tepkilere neden oldu.
Konuyla Anka Haber Ajansına konuşan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, şunları söyledi:
"Dün akşam Şehir Hastanesi'nden yemekle ilgili sıkıntı, sendikamıza ulaşmıştır. ve yeterli yemeğin çıkmadığıyla ilgili, yemeklerin az verdiğiyle ilgili tutanak da tarafımıza iletilmiştir. Şehir Hastanesi'nde zaten yemek sıkıntısı hastane açıldığı günden bu yana devam etmektedir. Yemekhanelerin az sayıda olması personellerin yemek sırasında fazla beklemesi hatta bazen yemek yemeden birimlerine dönmeleri de hep tarafımıza ulaşmış olan şikayetlerdir. Verilen yemek de adeta ekmek arası soğan şeklindedir. Bu yemek sorununun ne kadar büyük olduğunu da ortaya koymaktadır.
"YAPILMASI GEREKEN YEMEK HİZMETLERİNİN KAMU ELİYLE YAPILMASIDIR"
Tabii bu sadece şehir hastanelerinde değil maalesef yemeklerin özelleştirilmesiyle birlikte devlet hastanelerinde de bu sıkıntı yıllardan beri devam etmektedir. Bir marul ile yirmi salata yapılabilmekte ve kahvaltıda üç tane beş tane zeytin olarak kahvaltılar verilebilmektedir. Yıllarca bunun mücadelesini verdik. ve yemekle ilgili yapılması gereken, yemek hizmetlerinin kamu eliyle yapılmasıdır. Yani hastanelerimizin yemekhanelerinin tekrar açılması ve ne yiyip ne içtiğimizi de bilmemiz gerekir. Maalesef hastanelerdeki yemeklerin içerisinde ne olduğunu, kalitesinin ne olduğunu da bilmemiz mümkün değildir. Yeterli denetlemelerin yapılmadığı kanısındayız. Bundan dolayı yemeklerin bir an önce kamulaştırılmasında büyük yarar vardır. Çünkü bizim sağlık çalışanlarımız 7/24 hizmet vermektedir. ve o yemeklerden aynı şekilde hastalarımız da faydalanmaktadır. Bu yemek sorununun çözülmesi için Sağlık Bakanımızı göreve davet ediyoruz."
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Real Betis Kulübü Başkanı Angel Haro, Galatasaray'dan aldıkları Cedric Bakambu transferi için çarpıcı iddialarda bulundu. Haro, Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemediklerini, o paranın içerisinde oyuncunun maaşının da olduğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde yemek sorunu tepkilere neden oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?