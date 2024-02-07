İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi\'nde yemek sorunu tepkilere neden oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde personele verilen akşam yemeğinin yetersizliği tepkilere neden oldu. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, nöbet tutan sağlıkçılara menüde tavuk tantuni olmasına karşın adeta 'lavaş arası soğan' verildiğini belirterek, "Dün akşam Şehir Hastanesi'nden yemekle ilgili sıkıntı, sendikamıza ulaşmıştır. ve yeterli yemeğin çıkmadığıyla ilgili, yemeklerin az verdiğiyle ilgili tutanak da tarafımıza iletilmiştir. Şehir Hastanesi'nde zaten yemek sıkıntısı hastane açıldığı günden bu yana devam etmektedir. Verilen yemek de adeta ekmek arası soğan şeklindedir" dedi.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığı günden bu yana artarak devam eden sıkıntılara yemek sorunu da eklendi. Menüde tavuk tantuni bulunmasına karşın yemeğin yeteri kadar çıkmaması nedeniyle birçok personele lavaş arasına yok denebilecek kadar az miktarda tantuni ve soğan verilmesi tepkilere neden oldu.

Konuyla Anka Haber Ajansına konuşan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, şunları söyledi:

"Dün akşam Şehir Hastanesi'nden yemekle ilgili sıkıntı, sendikamıza ulaşmıştır. ve yeterli yemeğin çıkmadığıyla ilgili, yemeklerin az verdiğiyle ilgili tutanak da tarafımıza iletilmiştir. Şehir Hastanesi'nde zaten yemek sıkıntısı hastane açıldığı günden bu yana devam etmektedir. Yemekhanelerin az sayıda olması personellerin yemek sırasında fazla beklemesi hatta bazen yemek yemeden birimlerine dönmeleri de hep tarafımıza ulaşmış olan şikayetlerdir. Verilen yemek de adeta ekmek arası soğan şeklindedir. Bu yemek sorununun ne kadar büyük olduğunu da ortaya koymaktadır.

"YAPILMASI GEREKEN YEMEK HİZMETLERİNİN KAMU ELİYLE YAPILMASIDIR"

Tabii bu sadece şehir hastanelerinde değil maalesef yemeklerin özelleştirilmesiyle birlikte devlet hastanelerinde de bu sıkıntı yıllardan beri devam etmektedir. Bir marul ile yirmi salata yapılabilmekte ve kahvaltıda üç tane beş tane zeytin olarak kahvaltılar verilebilmektedir. Yıllarca bunun mücadelesini verdik. ve yemekle ilgili yapılması gereken, yemek hizmetlerinin kamu eliyle yapılmasıdır. Yani hastanelerimizin yemekhanelerinin tekrar açılması ve ne yiyip ne içtiğimizi de bilmemiz gerekir. Maalesef hastanelerdeki yemeklerin içerisinde ne olduğunu, kalitesinin ne olduğunu da bilmemiz mümkün değildir. Yeterli denetlemelerin yapılmadığı kanısındayız. Bundan dolayı yemeklerin bir an önce kamulaştırılmasında büyük yarar vardır. Çünkü bizim sağlık çalışanlarımız 7/24 hizmet vermektedir. ve o yemeklerden aynı şekilde hastalarımız da faydalanmaktadır. Bu yemek sorununun çözülmesi için Sağlık Bakanımızı göreve davet ediyoruz."