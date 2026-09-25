İzmir Bergama\'da Şakir Süter Yarışması\'nda AA muhabiri ve kameramanına ödül verildi

İzmir Bergama'da Şakir Süter Yarışması'nda AA muhabiri ve kameramanına ödül verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği 15. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller Bergama Tonoz'daki törenle sahiplerini buldu. AA muhabiri Metin Aydemir ve kameraman Ahmet Turhan Altay da Bergama Belediyesi Özel Ödülü'nü aldı.
İzmir Gazeteciler Cemiyetince (İGC) Bergamalı gazeteci ve yazar merhum Şakir Süter anısına düzenlenen 15. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.
Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, Bergama Tonoz'da yapıldı.
Törene Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Bergama Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Göksel Özüak, İGC Başkanı Dilek Gappi, Şakir Süter'in ağabeyi Ali İhsan Süter ve gazeteciler katıldı.
Yarışmada haber dalında İlkses gazetesinden Yusuf Çağırtekin, araştırma-inceleme dalında Yenigün gazetesinden Mehmet Gülümser, röportaj dalında aynı gazeteden Nurcan Etik, internet haberciliği dalında ise İlkses gazetesinden Merve Ağrıç ve Kemal Özkurt ödül aldı.
Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğü muhabiri Metin Aydemir ile kameraman Ahmet Turhan Altay, "Hollandalı ressamın tablosundaki Bergama halısı, doğduğu topraklarda yeniden dokunuyor" başlıklı çalışmalarıyla Bergama Belediyesi Özel Ödülü'nü aldı.
AA muhabiri Fırat Özdemir'e de "İzmir'in kuzeyi Ege'nin ekonomide yeni büyüme bölgesi olarak öne çıkıyor" başlıklı haberiyle Bergama Ticaret Odası Ekonomi Özel Ödülü verildi.
Bergama Kültür Sanat Vakfı Osman Bayatlı Özel Ödülü'nü Ajans Bakırçay'dan Özgür Duygu Durgun, Ahmet Ünal Eroğlu Özel Ödülü'nü ise TRT'den Elif Yıldırım Korkmaz ve Hayrettin Kavi aldı.
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