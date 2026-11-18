İzmir Bornova'da kenevir operasyonunda 120 kök bitki ele geçirildi, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bornova'da iklimlendirme yöntemiyle kenevir yetiştiren zanlının İnönü Mahallesi'ndeki evinde 120 kök kenevir ve 50 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı hakimlikçe tutuklandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iklimlendirme yöntemiyle kenevir yetiştirdiği tespit edilen U.C.A'nın İnönü Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Aramalarda 120 kök kenevir bitkisi, 50 gram skunk, hassas terazi ile iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.C.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?