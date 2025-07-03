İzmir Buca\'da Orman Yangınına Müdahele

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
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