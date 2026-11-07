İzmir Buca'da tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı bulundu, 2 kişi gözaltında - Son Dakika
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İzmir Buca'da tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı bulundu, 2 kişi gözaltında

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İzmir Buca\'da tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı bulundu, 2 kişi gözaltında
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İl Jandarma ekipleri, Kütahya'dan kente tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine takibe aldığı aracı Buca 29 Ekim Mahallesi'nde durdurdu. Araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer sütun başlığı ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Buca ilçesindeki bir ticari araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer sütun başlığı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya'dan kente tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler plakası belirlenen ve takibe aldıkları aracı 29 Ekim Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada mermer sütun başlığı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Jandarma3. Sayfa29 EkimKütahyaGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Buca'da tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı bulundu, 2 kişi gözaltında - Son Dakika
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