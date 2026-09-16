İzmir Buca\'da tünel inşaatı esnafı vurdu, mahalleden 100\'e yakın hane taşındı

İZMİR'de Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle Atamer Mahallesi'ndeki bina ve sokaklarda çatlaklar oluştu. Can güvenliği gerekçesiyle bazı evlerin boşaltılıp yıkılması, mahalleyi tenhalaştırarak bölge esnafının işlerini durma noktasına getirdi.

Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Buca Onat Tüneli Projesi, Atamer Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Çalışmalar nedeniyle birçok bina ve sokakta çatlaklar oluştu. Can ve mal güvenliğini sağlamak adına hak sahipleriyle uzlaşmaya varılıp bölgedeki çok sayıda bina tahliye edildi ve yıkım süreçleri başlatıldı. Birçok mahallelinin evlerini terk etmek zorunda kalmasının ardından mahalle esnafının işleri durma noktasına geldi.

'MAHALLEDEN 100'E YAKIN HANE TAŞINDI'

Bakkallık yapan Oğulcan Kula (28), 20 yıldır mahallede yaşadığını, 3 yıldır bakkallık yaptığını söyledi. Tünel çalışmaları nedeniyle evi ve iş yerinin zarar gördüğünü belirten Kula, "Belediyeye görüşmeye gittiğimde zararı dile getirdim, evimi cüzi bir miktara satın alabileceklerini, işim için yapabilecek bir şey olmadığını söylediler. Son 1,5 senedir zarara uğradım. Mahalleden 100'e yakın hane istemeyerek taşındı. Müşteri kalmadı, her gün sinek avlıyorum. Kimse burayı terk etmek istemiyor. Biz burada komşuluğu bıraktık aile gibiyiz. Burası kullanılamaz hale gelecekse iş alımına destek olabilirler ama evimizi mecbur satmak zorunda kalacağız" dedi.

'SİNEK AVLIYORUZ, İŞLER DURGUN'

Mahallede terzilik yapan Ali Çiftçi (57) de 10 yaşından beri Atamer Mahallesi'nde yaşadığını ve 25 senedir terzilik yaptığını belirterek, "Tünel yüzünden insanlara oturamaz raporu verildi, sonrasında gittiler, işlerimiz de kesildi. Sinek avlıyoruz, işler durgun. Tünel çalışmaları olmadan önce 7 şiddetinde deprem olduğunda bile bir yer çatlamıyordu, şimdi ufak bir sarsıntıda insanlar korkuyor. Korku yüzünden hepsi evini satıyor, evleri Büyükşehir Belediyesi alıyor. İnsanlar mağdur kaldı. Ben en son gideceğim ama ben yerimi satmam" diye konuştu.

'EVİM SAĞLAM AMA ÇEVREM VİRAN'

Ayser Koç (75) ise 47 senedir Atamer Mahallesi'nde aynı evde yaşadığına dikkat çekerek, "Evimizi, emekli maaşlarımızla yaptırdık. Tünel geçtikten sonra evimiz virane oldu. Komşular evlerini sattı, çevremiz harabe gibi oldu. Evlerin içerisinde uyuşturucu madde kullanan, bağırıp çağıranlar var. Korkumuzdan saat 21.00'den sonra dışarıya çıkamıyoruz. Madem evi aldılar, yıksınlar biz de rahat edelim. Esnaf, kimse kalmadığı için iş yapamıyor" dedi.

Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sokağa gece baksanız, 'Burada nasıl duruyorsunuz' dersiniz. Boşaltılan evleri yıksınlar, yıkmayacaklarsa bize güvenlik sağlasınlar. Evim sağlam ama çevrem viran."