İzmir Buca, Milli Takımın Avrupa Şampiyonası maçında coşkuyla destek verdi

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(İZMİR) - İzmir Buca, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya ile mücadelesinde tek yürek oldu. Belediye Başkanı Görkem Duman "Bu başarıyı bekliyorduk, çok gururluyuz " dedi.

Buca Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile karşılaştığı Avrupa Futbol Şampiyonası maçı için Hasanağa Bahçesi'nde dev ekran kurdu. Alanı kırmızı beyaz formalarıyla dolduran Bucalılar, ellerinde Türk bayraklarıyla coşku dolu bir gece yaşadı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da milli heyecanı dev ekran karşısında vatandaşlarla birlikte paylaştı.

Çok gururluyuz

Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 yenmesiyle büyük coşku yaşandı. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bu başarıyı bekliyorduk, çok gururluyuz. Ancak heyecanımız daha da artıyor. Önümüzde Avusturya maçı var. O maçtan da galibiyet ile çıkmayı diliyoruz" diye konuştu.