İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bremeninvest ile İş Birliği İçin Görüştü - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bremeninvest ile İş Birliği İçin Görüştü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bremeninvest'in Türkiye İlişkileri Koordinatörü Malte Weyhausen'i ağırladı. Tugay, yeni ortak çalışmalar için kapısının açık olduğunu belirtti.

09.05.2024 13:25  Güncelleme: 13:30
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bremen ile ekonomik ilişkileri güçlendirmede önemli rol oynayan Bremeninvest'in Türkiye İlişkileri Koordinatörü Malte Weyhausen'i ağırladı. Tugay, yeni ortak çalışmalar için kapısının açık olduğunu belirterek, "İzmir kendi sınırları içerisinde yaşayan bir şehir değil. Bu kentin kalkınması ve refahı için yapacağımız çok proje var" dedi.

Başkan Tugay, Bremen'de iş sahasının gelişimini desteklemek için faaliyet gösteren Bremeninvest'in Türkiye İlişkileri Koordinatörü Malte Weyhausen ile İzmir Sorumlusu Erol Tüfekçi'yi ağırladı. Tugay'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunduklarını belirten Weyhausen, "İzmir bir Avrupa kenti gibi hissettiriyor. Lojistik sektörü için önemli bir kent ve bu konuda bizim de girişimlerimiz var. İzmir ile Bremen, kardeş ilişkileri güçlü iki kent. Biz de Bremen ve İzmir arasındaki ekonomik iş birliklerini geliştirmek üzere çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"İZMİR'İN KALKINMASI İÇİN YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR VAR"

İzmir'in kendi sınırları içerisinde yaşayan bir şehir olmadığını da vurgulayan Tugay, "Şu ana kadar olan çabalarınızı destekliyorum. Bundan sonrası için de destekleyici bir tavır içerisinde olacağım. İzmir'in kalkınması için yapacağımız çalışmalar var. Tarım, ticaret, turizm başta olmak üzere birçok projemiz var. İzmir'de yapılan üretimin artması, markalaşma bizim açımızdan önemli. Üretici ve tüketici ilişkisi doğru kurulsun diye bir köprü görevi üstlenebiliriz" ifadelerini kullandı.

İzmir'in kalkınması için yapacakları çalışmaları anlatan Tugay, yeni teknolojilerin kullanılması ve yapay zeka alanında da önemli adımlar atmayı planladıklarını aktardı. Tugay, "Yenilenebilir enerji ve atık yönetimi ile ilgili de birçok projemiz var. Bu alanda da İzmir'i daha üst seviyelere taşıyacak çalışmalarımız olacak. Yapabileceğimiz her türlü çalışma için kapımız size her zaman açık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bremeninvest ile İş Birliği İçin Görüştü - Son Dakika

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