İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hızır Orucu İftar Programında Yurttaşlarla Bir Araya Geldi

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca Cemevi'nde Hızır Orucu iftar programına katıldı. Cemevi'nde yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Cemil Tugay'a, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca Cemevi'ni ziyaret ederek Hızır Orucu iftar programında yurttaşlarla bir araya geldi. Başkan Tugay'ı; Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi Cemevi Başkanı Hüseyin Gökçe, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve yurttaşlar karşıladı. Başkan Tugay, Cemevi Başkanı Hüseyin Gökçe ile görüşmesinin ardından yurttaşlarla birlikte Hızır Orucu açtı. İftar programında birlik ve beraberlik için dualar edildi.