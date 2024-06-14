İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay İZBETON'da İşçilerle Bayramlaştı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBETON'da işçilerle bayramlaştı ve yemek yedi. Tugay, "Bizler, sizlere amirlik yapmak için değil yol arkadaşlığı yapmak için bu görevlere geldik. Biz sadece bu görevin onurunun peşindeyiz. Asla başınızı öne eğmeyin. Hep beraber en kısa zamanda her türlü sıkıntıdan çıkacağız. Yüreğimiz umut dolu olsun. Evlerimize iyilik, sevgi, umut götürelim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bayramlaşma programına İZBETON ile devam etti. İZBETON Genel Müdürlüğü'ne gelen Başkan Tugay'ı İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Dr. Zafer Levent Yıldır ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Altan İnanç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarından Şükran Nurlu, Çağatay Güç, Prof. Dr. Pınar Okyay, İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer ve ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu karşıladı.

Başkan Tugay'a doğum günü sürprizi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı duygulandıran ve mutlu eden anlar da yaşandı. Başkan Tugay'ın 58'inci yaş günü nedeniyle pasta getiren işçiler, Tugay'ın doğum gününü kutladı. Tugay da mumları söndürerek, işçilere teşekkür etti.

"Bu şehre hizmet etmek için varız"

Bayramlaşma programında işçilerle kavurma ve pilav yiyen Cemil Tugay, emekçilerle sohbet etti. Tugay, şunları söyledi:

"Sizlerle burada bir masanın etrafında, bu güzel anı paylaşmak benim için onur. Ben ve arkadaşlarım, sizlere patronluk yapmak için, amirlik yapmak için değil yol arkadaşlığı yapmak için bu görevlere geldik. Bunu lütfen unutmayın. Biz sadece bu görevin onurunun peşindeyiz. Şehrini, ülkesini, partisini seven insanlar olarak işçisine de çalışanına da sahip çıkarak, kurumumuza da sahip çıkarak bu şehre hizmet etme peşinde olan insanlarız. Bizim ihtiyacımız olan şey tam da bu. Birlik ve beraberlik. Kendini bir kuruma ait hissetme ve bazı şeylere inanma. Asla başınızı öne eğmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Hep beraber en kısa zamanda her türlü sıkıntıdan çıkarak, mutluluğu, iyiliği paylaştığımız, başarıyı paylaştığımız o güzel günlere birlikte erişeceğiz. Yüreğimiz umut dolu olsun. Evlerimize iyilik, sevgi, umut götürelim."

"Bu geminin kaptanı Cemil Tugay"

İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer de "Geleneksel hale dönüşen bu etkinlik, birlik ve beraberliğimizi artırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Cemil Tugay'ın da bu etkinliğe katılması bizi çok mutlu etti. Kendisi bu geminin kaptanı. Vizyoner bakışı ile İZBETON'u yeniden 30 ilçe ve bin 293 mahallede görünür kılmayı sağladı. Bu bizi daha da güçlendirdi. Kurban Bayramı'nın mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" diye konuştu.