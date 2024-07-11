İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'yı ağırladı

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(İZMİR)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'nın Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Başkan Tugay, iki kardeş kent arasında yapılacak her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'yı, Egemenlik Evi Başkanlık Ofisi'nde ağırladı. Lefkoşa Belediyesi meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette, İzmir'in kardeş kenti Lefkoşa ile geliştirilecek iş birlikleri görüşüldü. Başkan Tugay, kültürel açıdan da birbirine yakın olan şehirlerin dayanışma ile gelişmesi için yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi, önerilerini paylaştı.

"İki kentin güzel örnek teşkil edeceğine inanıyoruz"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da iki şehir arasındaki iş birliğini daha da ileriye taşımak istediklerini belirterek, "İzmir ve Lefkoşa'nın dayanışma içerisinde hem Türkiye hem de Kıbrıs halklarına nasıl daha müreffeh bir hayat bırakacağını birlikte ele almak istiyoruz. İki kentin güzel bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Sizlerle bu ilişkiyi ilerletebileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.