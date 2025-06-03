İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Mansur Yavaş'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Tugay, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret ettik. Misafirperverliği için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.