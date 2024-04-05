Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, mazbatasını aldı. Tugay, "Tüm İzmir'e, halkımıza, hepimize hayırlı olsun. Güzel bir 5 yıl olsun. Güzel bir başlangıç olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mazbatasını aldı. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile yurttaşlar da mazbata törenine katıldı. Başkan Tugay'a mazbatasını İzmir İl Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Mehmet Uyar verdi. Uyar, Tugay'a başarılar diledi.

"GÜZEL BİR 5 YIL OLSUN"

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Başkan Tugay, "Mazbata bizim için çok değerli ve anlamlı. Bunun arkasında on binlerce CHP'linin emeği var. Milyonlarca insanın oyu var. Herkese çok teşekkür ediyorum. İl ve ilçe seçim kurullarına verdikleri emekler için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası bizim için çalışmak olacak. Yarın öğlen saatlerinde devir teslim töreni planladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında olacak. Tüm İzmir'e, halkımıza, hepimize hayırlı olsun. Güzel bir 5 yıl olsun. Güzel bir başlangıç olsun. Çok teşekkür ediyorum" dedi.