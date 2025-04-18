İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, UCLG Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı Oldu - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, UCLG Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı Oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Komitesi'nde Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu görev, İzmir'in uluslararası alandaki etkisini artırma potansiyeline sahip.

18.04.2025 09:59  Güncelleme: 11:10
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Komitesi'nde Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Dünyadan dokuz kentin temsilcisinin yer aldığı yönetim ekibinde Başkan Tugay, İzmir'i temsil edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Komitesi'nde Başkan Yardımcısı oldu. Bu görevin İzmir'in uluslararası alanda etkinliğini artıracağını söyleyen Başkan Cemil Tugay, "Kültür dünyada son derece prestijli bir alan. Bu alanda böylesi yetkin bir kurumun yönetiminde söz sahibi olmak İzmir'in de önünü açacak bir adım" dedi.

250 binin üzerinde yerel yönetim var

UCLG Kültür Komitesi dünyada yerel kültür politikalarıyla sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişkiyi destekleyen şehirleri, kuruluşları ve ağları bir araya getiriyor. Komite UCLG'nin küresel ve yerel düzeydeki kültür çalışmalarını yürütüyor. UCLG'nin üyeleri arasında 250 binin üzerinde yerel yönetim ile 175'in üzerinde yerel ve bölgesel yönetim birliği var.

UCLG Kültür Komitesi'nin yönetiminde İzmir'in yanı sıra Arjantin'den Buenos Aires, Meksika'dan Mexico City, Portekiz'den Lizbon kentleri eş-başkanken; İspanya'dan Barselona ve Bilbao, Kolombiya'dan Bogotà, Kongo'dan Brazzaville ve Güney Kore'den Jeju'nun yerel yönetimleri başkan yardımcısı olarak bulunuyor.

Kültür sürdürülebilir kalkınmanın bileşeni

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2015 yılından bu yana UCLG Kültür Komitesi'yle, kültürü sürdürülebilir kalkınmanın bileşenlerinden biri olarak değerlendiren küresel program kapsamında çalışmalar yürütüyor ve UCLG Kültür Komitesi Öncü Kentleri arasında yer alıyor. Ayrıca Kültür 2030 kampanyası çerçevesinde de çalışmaları sürdürüyor.

Yönetim ekibi ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.agenda21culture.net/who-we-are/governance-team adresinden ulaşılabilecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, UCLG Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı Oldu - Son Dakika

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