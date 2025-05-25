İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yaza Merhaba Buluşmasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yaza Merhaba Buluşmasına Katıldı

25.05.2025 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nin 'Geleneksel Yaza Merhaba' programında ve İzmir Atatürk Lisesi 139. Geleneksel Pilav Günü etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, İzmir’in gelişimi için elbirliğiyle çalışılması gerektiğini vurguladı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nin "Geleneksel Yaza Merhaba" buluşmasına katıldı. Programda konuşan Başkan Tugay, "Hepimizin İzmir'e bir borcu var. Bize bu kadar güzellik sunan bu kenti, daha iyi noktalara götürmek zorundayız" dedi. İzmir Atatürk Lisesi 139. Geleneksel Pilav Günü'ne de katılan Başkan Tugay, son zamanlarda yaşanan sıkıntılara değinerek, Atatürk Lisesi'nin İzmir'i İzmir yapan kurumlardan biri olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nin "Geleneksel Yaza Merhaba" buluşmasına katıldı.

Tugay çiftini, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Yasin Akçakaya ile sektör temsilcileri karşıladı.

Etkinlikte konuşan Başkan Cemil Tugay, İzmir'in çok uzun yıllara dayanan bir hikayesinin olduğunu belirterek, "Hepimizin İzmir'e bir borcu var. Bize bu kadar güzellik sunan bu kenti, daha iyi noktalara götürmek zorundayız. Bunu yaparken de hem kendimiz hem ailemiz için güzel bir gelecek kurmak zorundayız. Bunun için herkese düşen görevler var. Umuyorum gelecek aylarda, yıllarda İzmir için belki sizlerin de katkıları ile yapacağımız güzel çalışmalarla bunu gerçekleştireceğiz. Hepiniz iyi ki varsınız. Bugüne kadar İzmir'e kattığınız tüm değerler için teşekkür ediyorum" dedi.

Ülkedeki herkesin olumsuz duygulardan sıyrılmak zorunda olduğunu ifade eden Tugay, şunları söyledi:

"Mücadele ederek, inanarak bir şeyler değişiyor. Geleceğin dünyası çok farklı. Geleceğin dünyasında insanların birbirinin rengi ile etnik kökeni, inancı ile uğraştığını düşünmüyorum. Herkes birbirine insan gözüyle bakacak. İnsan, içindeki iyiliklerle, sanatçı gibi yarattığı güzelliklerle hem kendisini mutlu edecek hem de çevresini güzelleştirecek. Tüm insanlar için güzelliklerin yaşanmasını sağlayacak. İnsanların kendilerine, sevginin gücüne inanmaları gerekiyor."

"Sektöre değer katmayı sürdüreceğiz"

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Yasin Akçakaya da 33'üncü kuruluş yılını kutladıklarını ifade ederek, "Görev üstlenen, sektör adına proje üreterek emek veren tüm başkanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Geçmişten gelip devam eden projeleri takip etmek ve sektörümüzün ihtiyacına yönelik yeni projeler üretmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üyelerimizin katkıları ile oluşturduğumuz sektörel güç birliği ile kentimize değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Başkan Tugay'a, zeytin fidanı ve doğa dostu sertifikası verildi.

Atatürk Lisesi'nin pilav gününe katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Atatürk Lisesi 139. Geleneksel Pilav Günü etkinliğine de katıldı. Lisenin konferans salonunda İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı (İZALEV) tarafından düzenlenen etkinlikte, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İZALEV Kurucu Başkanı Haluk Baykent, İZALEV Başkan Yardımcısı Op. Dr. Uluç Serim, İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, lisenin müdürü Ahmet Yılmaz, okulun mezunları ve öğrencileri yer aldı. Etkinlikte lisenin marşları okundu, öğrencilerin hazırladığı halk oyunu gösterisi beğeni topladı.

"İzmir Atatürk Lisesi, İzmir'i İzmir yapan kurumlardan biri"

Atatürk Lisesi'nin 139 yıllık bir geçmişi olduğunu kaydeden Başkan Tugay, "Çok sayıda değerli insanı mezun etmiş, geçmişte İzmir'e, Türkiye'ye hizmet etmiş, hizmet etmenin ötesinde değer katmış bir lise. Son zamanlarda okulun eski mezunlarının, bugünkü öğrencilerinin rahatsız olduğu, itiraz ettiği durumlar yaşansa da çok net ve emin bir şekilde söylüyorum; İzmir Atatürk Lisesi, İzmir'i İzmir yapan kurumlardan biridir. Mezunlarıyla, yakında mezun olacak öğrencilerle bu okulun ruhunun hiçbir zaman kaybolmayacağına yüzde 100 eminim. Hiçbir şüphem yok. O güzel, o asil ruh iyi ki var. Onun sayesinde biliyorum ki Türkiye daha iyi oluyor. Eminim onların sayesinde gelecekte de daha iyi olacak. İzmir Atatürk Lisesi camiası önünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak temsil ettiğim tüm kesimler adına saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

Başkan Tugay, konuşmaların ardından okul bahçesinde kurulan stantları gezdi.

Okulun öğrencileri ve mezunlarla sohbet eden Başkan Tugay, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Etkinlik kapsamında Pilav Günü'nü temsilen pilav karma töreni de yapıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Cemil Tugay, Politika, Eğitim, Güncel, İzmir, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yaza Merhaba Buluşmasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı
Fenerbahçe Beko’nun rakibi Monaco Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco
Turistler gelmez oldu Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı

15:41
İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı
İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı
15:29
Muharrem İnce’den dikkat çeken 3. yol mesajı
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı
15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
14:21
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
13:43
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
10:12
Türk devletleri için stratejik bir adım daha 35 yıllık hayal gerçek oluyor
Türk devletleri için stratejik bir adım daha! 35 yıllık hayal gerçek oluyor
10:12
Türkiye’nin en iyi kebabı hangi ilimizde Tartışma yeniden alevlendi
Türkiye'nin en iyi kebabı hangi ilimizde! Tartışma yeniden alevlendi
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
10:10
Kızını taciz eden çocuğun babasını bıçakladı
Kızını taciz eden çocuğun babasını bıçakladı
10:06
Bomba iddia Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
09:49
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
09:30
Haiti’de silahlı çete kasabaya saldırdı: 50 kişi öldürüldü, 14’ünün başı kesildi
Haiti'de silahlı çete kasabaya saldırdı: 50 kişi öldürüldü, 14'ünün başı kesildi
09:30
Rıza Kocaoğlu’nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
Rıza Kocaoğlu'nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
09:29
Merkez Bankası bu gece duyurdu Oranlar değişti
Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2025 17:40:58. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yaza Merhaba Buluşmasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.