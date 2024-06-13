İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sosyal denge tazminatı taleplerini reddetti

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasının (Tüm Bel-Sen) talep ettiği sosyal denge tazminatının yasal üst sınırın üzerinde olduğunu belirterek, "Yasal üst sınırın üzerine çıkamayacağımı tekrar tekrar söylemek dışında yapabileceğim bir şey yok." dedi.

Tugay, İzmir Sanat'ta bulunan başkanlık katında Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine memurların iş bırakmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal denge tazminatının maddi miktarıyla ilgili görüş ayrılığı yaşandığını ifade eden Tugay, bu konu dışında bir uyuşmazlık bulunmadığını söyledi.

Tugay, dünkü belediye meclis toplantısı sırasında yaşanan ve maddi zararın oluştuğu olaylara ilişkin soruşturma olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sendikanın talep ettiği sosyal denge tazminatı miktarı yasal sınırın üzerinde. Geçen dönemde üzerine çıkılmış. Fakat ben imzalamadım o sözleşmeyi. Onlara bu konuyu yasal olarak aşamayacağımızı söylediğimizde bana bazı eski kararları gösterdiler ama neticede elimde bir Sayıştay son raporu var. Sayıştay'ın mevzuata aykırı ödeme yapmaya ısrar eden ve sözleşmeye yapmaya haiz olan belediye başkanı hakkında gerekli inceleme ve soruşturma yapılması için bakanlığa yazılmasının uygun olacağı diye bildirimi var. 'Mevzuata aykırı hükümler içeren sözleşmeyi imzalayan sıfatıyla harcama talimatı veren belediye başkanının oluşan kamu zararından sorumluluğu bulunmaktadır' diyor. Bu ifadeler bizi bu artışı yapamaz hale getiriyor."

Konunun bütçeyle alakalı olmadığını dile getiren Tugay, "Eğer bugün bu artışı yaparsak ve imzayı atarsam, hakkımızda suç duyurusunda bulunulacağını, yargılanacağımızı ve bizden faiziyle geri ödettirileceğini söyleyen bir Sayıştay raporuna dayanarak bunu söylüyorum. Yasalarla belirlenmiş bir sorumluluğum var, burası benim özel şirketim değil. Yasal üst sınırın üzerine çıkamayacağımı tekrar tekrar söylemek dışında yapabileceğim bir şey yok." diye konuştu.

Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde sosyal denge tazminatı sınırı üzerinde bir sözleşme imzalandığının ifade edilmesi üzerine de anormal bir artış yapmadığını, yasal üst sınırın bir miktar üzerinde bir sözleşmeye imza attığını, daha sonraki aşamada çok yüksek bir artış istendiğinde yapamayacağını söylediğini anlattı.

Memurlara ödenen ve sendikanın istediği miktarın sorulması üzerine de Tugay, "8 bin 700 küsur lira bir sosyal denge tazminatı yasal olarak üst sınır olarak belirlenmiş durumda. Buna yol ve yemek parası gibi eklemeler yapılabiliyor yani 12 bin lira gibi bir rakama çıkarılabiliyor. Sendikanın talep ettiği 22 bin lira." dedi.

Tugay'ın açıklaması sırasında bir grup memur ve sendika temsilcisi binaya girmek istedi. Polis müdahale ederek grubu dağıttı.

CHP İl Başkanı Aslanoğlu'ndan açıklama

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yaptığı yazılı açıklamada sorunun çözümünün belediyelerde olmadığını, tazminatta yasayla ve Sayıştay denetimine tabi olan belirlenmiş sınırlar olduğunu belirtti.

Memura belirlenmiş üst sınırdan fazla destek verilemeyeceğini kaydeden Aslanoğlu, "Verirsen, kamuyu zarara uğratmış olursun ve zimmet çıkarılır, soruşturma açılır." ifadelerini kullandı.