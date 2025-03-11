İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, İftar Yemeği Düzenledi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, İftar Yemeği Düzenledi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mart ayı olağan meclis toplantısının ardından düzenlenen iftar yemeğinde bütün partilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Tugay, birliğin ve şehrin iyiliği için ortak çalışmalar yapma vurgusunu yaptı.

11.03.2025 11:13  Güncelleme: 12:10
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde meclis toplantısının ardından düzenlenen iftar yemeğinde tüm partilerin grup başkan vekilleri ve meclis üyeleri oruçlarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mart ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşiminin ardından iftar yemeğine ev sahipliği yaptı. İftara İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Levent Yıldır, Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler, AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Tugay, "Ramazanınız kutlu olsun, mübarek olsun. İnşallah hayırlara vesile olsun. Hepimizin şehrimizin iyiliği üzerine, insanlarımızın iyiliği üzerine duaları olduğuna eminim. Hayır dualarınızın kabul olmasını diliyorum. Güzel İzmir'imize iyilikler gelmesini yürekten diliyoruz. Beraber çalışıyoruz. Zaman zaman birbirimizi eleştiriyoruz. Zaman zaman o anki duygularla birbirimize bir şeyler söylüyoruz. İzmir için iyi niyetle çalıştığımıza inandığımız arkadaşlarımızın bana yönelik sözleri itibariyle kendi hakkımı böyle bir zamanda helal ediyorum. Bundan sonraki zamanda da daha pozitif bir iletişimle, ortak çalışma kültürünü daha da geliştirerek şehrimize hizmet etmeyi diliyorum. Allah hepimize yardımcı olsun. Şehrimiz için daha güzel şeyler yapabilelim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, İftar Yemeği Düzenledi - Son Dakika

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