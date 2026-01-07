İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: İzban, Tcdd Tarafından Yönetilmeli

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBAN'da TCDD ile ortaklığın sona erdirilmesi çağrısını yineledi ve "İZBAN çift başlı yönetilmemeli, çift başlı olduğu zaman kararlar alınamıyor. Tek elden yönetilmesi lazım. Doğrusunun TCDD'nin işletmesi olduğunu düşünüyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Örnekköy Haydar İnanır Spor Tesisi'nin açılışı sonrasında kent gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tugay, TCDD ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında işletilen İZBAN'da ortaklığın sona erdirilmesi konusunda çağrısını yineledi.

harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nde çöp depolanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2025 tarihine kadar verilen iznin bitmesinin ardından yeni başvuruda bulunmadıklarını kaydeden Tugay, şunları söyledi:

"Orayla ilgili şu anda öyle bir başvurumuz da yok, öyle bir gelişme de yok. Üç tane farklı bertaraf testinde şu anda çöpler bertaraf ediliyor, herhangi bir yere dökülmüyor. Önümüzdeki dönem için bir çöp master planı hazır diyebilirim. Amacımız mümkün olduğunca çöp miktarını azaltmak, geri dönüşümü artırmak, organik atıkları da komposta dönüştürmek. Pek çok yeni tesisin kurulması için şu anda süreç devam ediyor. Başvurularımızı yaptık. Tahsisler, ÇED süreçleri gerekiyor, sonra ruhsatlandırma proje. Yakalaşık 1,5-2 yıl içerisinde İzmir, Türkiye'nin çöp bertarafı açısından en modern şehirlerinden birisi olacak.

"İZBAN'da Büyük ihtimalle anlaşılacak

"İZBAN'da Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması durumunda 22 Ocak'ta 317 işçinin greve çıkma kararını da değerlendiren Tugay, "İZBAN belediyenin değil, Devlet Demiryolları ile bir ortaklık şeklinde, biraz özerk bir şirket gibi yönetiliyor. Ama orada toplu iş sözleşmesi sürecinin biraz sıkıntılı gittiğini görünce, ben bizim sendikalarla görüşmeler yapan hukukçu arkadaşlarımızdan özel olarak rica ettim, onlar da ilgilendiler. Dün arayıp kendilerine sorduğumda, 'Anlaşmaya çok yakınız, bir grev beklemiyoruz' dediler. Büyük ihtimalle anlaşılacak orada. Onlara da Büyükşehir Belediyesi'nin Metro A.Ş.'sinde benzer pozisyonda olan insanların ücretleri verilecek diye söylediler bana" dedi.

"Hiçbir yerde belediye bir banliyö tren sistemini işletmiyor"

İZBAN'da TCDD ile olan ortaklığın giderilmesi konusunda da çağrısını yineleyen Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Arka planda görüşmeler devam ediyor, bazı raporlar hazırlandı, onların değerlendirmeleri oldu. Henüz değerlendirme aşamasında olan bir şey. Ama İZBAN çift başlı yönetilmemeli, çift başlı olduğu zaman kararlar alınamıyor. Toplu iş sözleşmesi sürecinde olduğu gibi sıkıntı olan bir sürü konu oluyor. Devlet Demiryolları'nın altyapısı üzerine kurulmuş bir sistem, yani rayların tamamı onlara ait. İstasyonlar Büyükşehir Belediyesi'nce yapıldı ama mülkiyetleri devlet demir yollarına ait. Yani aslında İZBAN gerçekte TCDD'ye ait. Biz sadece yüzde 50 ortaklıkla işletmeci pozisyondayız. Bu şekilde yönetilmesi bazı şeylerin ilerlemesini, düzeltilmesini, problemlerin giderilmesini, sistemin güncellenmesini engelliyor. Tek elden yönetilmesi lazım. Doğru düşündüğüme çok eminim. Bütün raporlar da zaten bunu gösteriyor. Yani sonuçta İZBAN yerinde kalacak, kim işletirse işletsin, İzmir'e hizmet etmeye devam edecek. Bir banliyö sistemidir. Türkiye'deki benzerlerinin tamamı TCDD tarafından işletiliyor. Hiçbir yerde belediye bir banliyö tren sistemini işletmiyor. O nedenle doğrusunun TCDD'nin işletmesi olduğunu düşünüyorum. Bu konuda uzlaşmaya varabilirsek böyle bir sonuca gidecek."

"DSİ şu anda yeni kuyular açmamıza da izin vermiyor"

Su krizinin çözümü için devlet kurumlarından bekledikleri adımların gelmediğini belirten Tugay, AK Parti'den gelen "yatırım yok" eleştirilerine de yanıt verdi. Tugay, şöyle devam etti:

"Çok olağanüstü aksilikler yaşamazsak normalde biz bu seneyi şu anda devam ettiği gibi gece saatlerinde kesintilerle geçirebiliriz. Daha da iyi olmasını isteriz bunun için daha çok yağmura ihtiyacımız var. Ama ondan sonraki yıllar için gerçekten sıkıntı olacak. O nedenle mutlaka yeni su kaynaklarına ihtiyaç var. Biz deniz suyu arıtma tesisi için bir yer belirledik. Onun başvurusunu da yaptık. Bakanlıktan haber bekliyoruz. Onun dışında bazı yeraltı su kaynaklarından su halletmek istiyoruz. Onun için de DSİ'nin izin vermesini bekliyoruz. DSİ şu anda yeni kuyular açmamıza da izin vermiyor, baraj da yapmıyorlar. Deniz suyu arıtmayla ilgili de yine bakanlığın alanı bize tahsis etmesi ve daha sonra ruhsat vermesi gerekiyor. Onu da bekliyoruz. Bir sayın milletvekili demiş ya 'bakanlıktan bekledikleri bir şey yok' diye. Sadece bu konuda bile üç tane şey söyledim. Önümüzdeki yıllarda yağmurun az yağacağı, kuraklığın süreceği açık. Problemi bu açıdan artacağı kesin. Ama ne olursa olsun, burası bizim yaşam alanımız. Dolayısıyla elimizdeki kaynağı en verimli, en mantıklı şekilde kullanarak hem tarım yapmamız, hem sanayi işletmelerini devam ettirmemiz, hem de şehirdeki içme suyu ve hijyen suyu ihtiyacını karşılamamız lazım. Bunun için hem yoğun çalışıyoruz, hem bugün hem de yarın üzerimize düşeni yapmaya hazır olacağız."