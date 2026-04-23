İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Kültürpark Buluşmasında: "Çocuklarımız Dünya Güzeli ve Çok İyi Bir Geleceği Hak Ediyorlar"

"Çocuklarımız dünya güzeli ve çok iyi bir geleceği hak ediyorlar. Ülkemizin iyi olması lazım bu çocuklarımız için. Bunun için bana düşen görevler mutlaka var ama bu ülkede benden daha çok görev düşen pek çok insan var. Umuyorum akıllarını başlarına toplarlar bir an önce de bu yanlış işleri yapmaktan vazgeçerler" dedi.

Kültürpark Kaskatlı Havuz'dan Lunapark alanına düzenlenen kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte, Başkan Tugay, çocukların açtığı ve ikinci el eşyaların satıldığı stantları ziyaret etti, alışveriş yaptı.

Tugay, bu tür etkinliklerle çocuklara bilinç kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kültürpark'ın içerisinde bir alanı çocuk şenlik alanı olarak düzenledik ve bugün pek çok etkinlikle çocuklara bir bayram sevinci yaşatmaya çalışıyoruz. Bir köşesinde de çocuklar için bir ikinci el pazarı kurduk. Artık oynamadıkları oyuncaklarını, okumuş oldukları kitaplarını, desenlerini burada satıyorlar stantlarda. Buradan amacımız şu, bir taraftan uygun fiyata birileri alışveriş yapıyor, bir taraftan da evde atıl, kullanılamayan eşyaları yeniden değerlendirme şansı oluyor. Bir şeyi atmak değil de onun yeniden kullanma kültürü, değerli bir kültür. Her biri çöpe atıldığında bir atık oluyor, onun yerine bunu alan bir çocuk oyun oynuyor onunla ya da kitap, okunmayan bir kitap okunuyor. Bu değerli bir kültür."

"Çocuklara bir şeyleri küçük yaştan aşılamaya çalışıyoruz"

Karşıyaka'da başlatmıştık bunu. Çocuklar da ona çok ilgi göstermişti. Burada da gördüğüm kadarıyla 120 civarında çocuk stant açmış. Bu ilgi bundan sonra belki başka zamanlarda bunun tekrarlarını da yapacağız. Çocuklara bir şeyleri küçük yaştan aşılamaya çalışıyoruz; böyle bilinçli olmayı, biraz eşyasıyla ilgili bilinç sahibi olmayı, yeniden değerlendirme kültürünü."

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Tugay, "Zaman zaman çok duygulandım. Çocuklarımız dünya güzeli ve çok iyi bir geleceği hak ediyorlar. Hiçbirine kıyamayız, her birisi birbirinden değerli. Ülkemizin iyi olması lazım bu çocuklarımız için. Bunun için bana düşen görevler mutlaka var ama bu ülkede benden daha çok görev düşen pek çok insan var. Umuyorum akıllarını başlarına toplarlar bir an önce de bu yanlış işleri yapmaktan vazgeçerler" diye konuştu.