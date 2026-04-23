İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Kültürpark Buluşmasında: "Çocuklarımız Dünya Güzeli ve Çok İyi Bir Geleceği Hak Ediyorlar"

23.04.2026 13:14  Güncelleme: 13:46
(İZMİR) - Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kültürpark buluşmasına katıldı. Tugay, alanda yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız dünya güzeli ve çok iyi bir geleceği hak ediyorlar. Ülkemizin iyi olması lazım bu çocuklarımız için. Bunun için bana düşen görevler mutlaka var ama bu ülkede benden daha çok görev düşen pek çok insan var. Umuyorum akıllarını başlarına toplarlar bir an önce de bu yanlış işleri yapmaktan vazgeçerler" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla Kültürpark buluşması düzenlendi.

Kültürpark Kaskatlı Havuz'dan Lunapark alanına düzenlenen kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte, Başkan Tugay, çocukların açtığı ve ikinci el eşyaların satıldığı stantları ziyaret etti, alışveriş yaptı.

Tugay, bu tür etkinliklerle çocuklara bilinç kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kültürpark'ın içerisinde bir alanı çocuk şenlik alanı olarak düzenledik ve bugün pek çok etkinlikle çocuklara bir bayram sevinci yaşatmaya çalışıyoruz. Bir köşesinde de çocuklar için bir ikinci el pazarı kurduk. Artık oynamadıkları oyuncaklarını, okumuş oldukları kitaplarını, desenlerini burada satıyorlar stantlarda. Buradan amacımız şu, bir taraftan uygun fiyata birileri alışveriş yapıyor, bir taraftan da evde atıl, kullanılamayan eşyaları yeniden değerlendirme şansı oluyor. Bir şeyi atmak değil de onun yeniden kullanma kültürü, değerli bir kültür. Her biri çöpe atıldığında bir atık oluyor, onun yerine bunu alan bir çocuk oyun oynuyor onunla ya da kitap, okunmayan bir kitap okunuyor. Bu değerli bir kültür."

"Çocuklara bir şeyleri küçük yaştan aşılamaya çalışıyoruz"

Karşıyaka'da başlatmıştık bunu. Çocuklar da ona çok ilgi göstermişti. Burada da gördüğüm kadarıyla 120 civarında çocuk stant açmış. Bu ilgi bundan sonra belki başka zamanlarda bunun tekrarlarını da yapacağız. Çocuklara bir şeyleri küçük yaştan aşılamaya çalışıyoruz; böyle bilinçli olmayı, biraz eşyasıyla ilgili bilinç sahibi olmayı, yeniden değerlendirme kültürünü."

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Tugay, "Zaman zaman çok duygulandım. Çocuklarımız dünya güzeli ve çok iyi bir geleceği hak ediyorlar. Hiçbirine kıyamayız, her birisi birbirinden değerli. Ülkemizin iyi olması lazım bu çocuklarımız için. Bunun için bana düşen görevler mutlaka var ama bu ülkede benden daha çok görev düşen pek çok insan var. Umuyorum akıllarını başlarına toplarlar bir an önce de bu yanlış işleri yapmaktan vazgeçerler" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yağışlar etkisini gösterdi İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş
Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray’a geri dönüyor Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray'a geri dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim... Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
12:33
Gençlerden Hakan Fidan’ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
12:05
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
10:45
Bahçeli’nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
