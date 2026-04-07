Cemil Tugay, Polisin Barikatlarla Çevirdiği Meslek Fabrikası Önünde Gece Nöbet Tuttu... Tugay: "Gücümüzün Yettiğince Buradayız"

07.04.2026 07:09  Güncelleme: 07:53
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tahliye girişimine karşı başlattığı nöbeti sürdürüyor. Tugay, destekleyen ilçe belediye başkanları ve CHP örgütleriyle birlikte, binanın korunması için kararlılıkla eylemlerini devam ettireceklerini vurguladı.

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimi sonrası başlattığı nöbeti gece de sürdürdü. İlçe belediye başkanları ve CHP örgütleri de Tugay'a destek verdi. Tugay, "Biz sadece bu binanın aslında korunması, kurtarılması, elde tutulması için değil, aynı zamanda benzer şeylerin tekrar tekrar başımıza gelmemesi için çaba gösteriyoruz. Umuyorum, inşallah bu sonuca erişir. Ama bu kararlı duruşa devam etmek lazım. Çok daha fazla desteğe ihtiyacımız da var, bu işin bu tarafı da gerçek. Ama tek başıma da olsam buna devam edeceğim. Gücümüzün yettiğince buradayız" dedi.

Cemil Tugay, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası binasının tahliye edilme girişimine karşı başlattığı nöbeti gece boyunca sürdürdü.

Polisin Meslek Fabrikası önünde kurduğu barikatın önünde devam eden nöbette, Tugay'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, CHP örgütleri, yurttaşlar da alanda yer aldı.

Nöbet sırasında zaman zaman şarkılar söylenirken, Tugay ve beraberindekiler geceyi Meslek Fabrikası önünde geçirdi.

"Tümüyle yanlış, tümüyle haksız"

Geceyi polisin barikatlarla çevirdiği Meslek Fabrikası önünde geçirdiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şunları söyledi:

"Bütün gece buradaydık ve şu anda il başkanımız, bazı belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, partililerimiz, arkadaşlarımız buradalar. Kararlılığımızı göstermek için buradayız. Biraz hepimizi zorlayan bir süreç oluyor ama diğer taraftan birilerinin bunu yapması gerekiyor. Buna inanıyorum. Çünkü gerçekten tümüyle yanlış, tümüyle haksız olan bu tutuma karşı birilerinin net olarak 'hayır' demesi gerekiyor. Biz sadece bu binanın aslında korunması, kurtarılması, elde tutulması için değil, aynı zamanda benzer şeylerin tekrar tekrar başımıza gelmemesi için çaba gösteriyoruz. Umuyorum, inşallah bu sonuca erişir. Ama bu kararlı duruşa devam etmek lazım. Çok daha fazla desteğe ihtiyacımız da var, bu işin bu tarafı da gerçek. Ama tek başıma da olsam buna devam edeceğim. Bunu ilan etmiştim, söylemiştim. Gücümüzün yettiğince buradayız."

"İzmir halkına ait her şeyi korumakla yükümlüyüm"

Vakıfların Meslek Fabrikası binasına ihtiyacı olmadığını ve elinde yüzlerce, binlerce kullanmadığı mülkü olduğunu  kaydeden Tugay, şöyle devam etti:

"Vakıfların bu binaya ihtiyacı yok, eminim. Vakıfların elinde yüzlerce, binlerce kullanmadığı mülkü var. Değerlendirebileceği pek çok yer var. Burası gerçekten çok aktif kullanılan, on binlerce, hatta yüz binlerce insana eğitim verilmiş olan bir binaydı. Şu anda polis ablukası altında. Dün sabahın erken saatinde polis burayı çevirdi ve şu anda girmemize de izin vermiyorlar. Daha önce verilen hizmet de verilemeyecek. Ama bu yanlış karardan, hukuk kuralları içerisinde geri dönülmesini bekliyoruz. Hukuk kelimesi haklardan gelir. Haklar da böyle bazen insanlara verilmiyor; onlar için mücadele etmek gerekir. Bizim bu binaya ihtiyacımız var. İzmir halkına ait bir bina. Ben belediye başkanı olarak İzmir halkına ait her şeyi korumakla yükümlüyüm. O nedenle en çok kendimde bu görevi görüyorum. Ama açıkçası burada yalnız bırakılmamamız gerekir."

Kaynak: ANKA

