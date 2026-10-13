İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin\'i ağırladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve beraberindeki heyeti belediyede ağırladı. Tugay, "Nazik ziyaretleri ve şehrimize hizmet yolunda yapıcı yaklaşımları nedeniyle kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve beraberindeki heyetin ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tugay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve beraberindeki heyeti Büyükşehir Belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum.

Nazik ziyaretleri ve şehrimize hizmet yolunda yapıcı yaklaşımları nedeniyle kendilerine çok teşekkür ediyorum."