İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Şehit Aileleri ve Gazilerle Balçova'da İftarda Buluştu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Şehit Aileleri ve Gazilerle Balçova'da İftarda Buluştu

13.03.2026 23:33  Güncelleme: 00:47
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova'da şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı. İftarda tüm şehit aileleri ve gazilerin gelecek Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Tugay, "Sizler, bu milletin baş tacısınız. Şehitlerimiz 86 milyonun evladıdır. Sizler de bu milletin en kıymetli emanetlerisiniz. Sizlerin her zaman yanında olmayı bir görev değil, bir vefa borcu olarak görüyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova Belediyesi tarafından şehit yakınları ve gaziler şerefine düzenlenen iftar sofrasına konuk oldu. Balçova Termal Otel'de düzenlenen iftar programında Başkan Cemil Tugay'ın yanı sıra Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Cumhuriyet Halk Partisi Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, muhtarlar, meclis üyeleri,  sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda şehit yakını ve gaziler katıldı. Başkan Tugay iftar öncesi salondaki tüm şehit yakını ve gazileri teker teker ziyaret ederek gelecek Ramazan Bayramlarını tebrik etti. Kur'an–ı Kerim tilavetinin ardından dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

"Yanınızda olmayı görev değil vefa borcu olarak görüyoruz"

İftar programında konuşan Başkan Tugay, "Bizler bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, çocuklarımız güven içinde büyüyorsa, bayrağımız gururla dalgalanıyorsa; bunu vatan uğruna canını ortaya koyan kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların emanetleri olan sizler, bu milletin baş tacısınız. Şehitlerimiz sadece kendi ailelerinin değil, 86 milyonun evladıdır. Sizler de bu milletin en kıymetli emanetlerisiniz. Bizler de yerel yönetim olarak, sizlerin her zaman yanında olmayı bir görev değil, bir vefa borcu olarak görüyoruz. O nedenle şehit ailelerimize ve gazilerimize hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur" şeklinde konuştu.

Başkan Yiğit: Balçova'nın bir lirası için savaşacağım

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Sizlerle böyle maneviyatı yüksek bir ortamda bir araya geldik. Kıymetli ağabeyim Cemil Tugay her zaman yanımızda oldu. Sağlık, sıhhat, bolluk ve bereket içinde bir ramazan ayı geçiririz inşallah. Bugün bu sofradaysak sizlerin kesesine bereket. Bu sofralar, sizlerin vergileriyle oluşturulan kaynaklardan hazırlanıyor. Bir yöneticinin yapması gereken de bu kaynakları eşit, adaletli ve şeffaf bir şekilde sizlerle buluşturmaktır. Ben bu şehrin bir lirası için savaşacağım, çarçur etmeyeceğim" dedi.

Aydın: Bereketli olsun

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın ise, "Ramazan demek saygı demek, sevgi demek, kardeşliğin güçlenmesi demek, aynı sofrada buluşmak demek. Kardeşliğimiz ve sevgimiz baki, sofralarımız bereketli olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

