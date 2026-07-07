Başkan Tugay'dan Singapur'a İEF ve Expo 2027 Daveti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Tugay'dan Singapur'a İEF ve Expo 2027 Daveti

07.07.2026 11:16  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok ve beraberindeki heyeti ağırladı. Tugay, büyükelçiyi İzmir Enternasyonal Fuarı ve EXPO 2027 İzmir'e davet ederken, Büyükelçi Kok da Tugay'ı World Cities Summit ve NATAS Turizm Fuarı'na davet etti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok ve beraberindeki heyeti ağırladı. Tugay, büyükelçi ve Singapurlu ilgili kurum ve kuruluşları, İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile Nisan 2027'de gerçekleştirilecek EXPO 2027 İzmir'e davet etti.

Singapur'un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen ile İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları yer aldı.

Ziyarette konuşan Başkan Tugay, İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihi, güçlü ticaret geleneği, sanayisi ve limanlarıyla Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Singapur'un sorunlara teknoloji odaklı ve yenilikçi çözümler geliştiren yaklaşımını yakından takip ettiklerini dile getiren Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle şehir planlaması, atık yönetimi, ulaşım ve kentsel dönüşüm alanlarında yürüttüğü çalışmalara değindi.

İzmir'in Türkiye'de tarımsal üretimde ikinci sırada yer aldığını ifade eden Tugay, kentin antik kentleriyle önemli bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirtti, İzmir'in turizm potansiyeline dikkati çekti.

Tugay ayrıca her yıl düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile Nisan 2027'de gerçekleştirilecek EXPO 2027'ye Büyükelçi Kok ile Singapurlu ilgili kurum ve kuruluşları davet etti.

TUGAY'A WORLD CİTİES SUMMİT DAVETİ

Singapur ile İzmir'in liman kentleri olmaları bakımından benzer özellikler taşıdığını belirten Büyükelçi Li Peng Kok, Singapur'un şehir planlaması, sürdürülebilirlik, akıllı kent uygulamaları ve toplu ulaşım alanlarında önemli çalışmalar yürüttüğünü ve bu alanlardaki deneyimlerini İzmir ile paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Kok, Mart ayında Singapur'dan gelen bir heyetin İZTO, İZKA ve ilgili kurumlarla atık yönetimi, su yönetimi ve ulaşım gibi alanlarda temaslarda bulunduğunu hatırlatarak, İzmir'den çalışma gruplarının Singapur'u ziyaret etmesinin faydalı olacağını, ilgili kurumlarla programlar hazırlanabileceğini ve karşılıklı deneyim paylaşımının geliştirilebileceğini belirtti. Büyükelçi, iki yılda bir düzenlenen World Cities Summit'e Başkan Tugay'ı davet etti.

Başkan Tugay'ın İEF ve EXPO 2027 daveti için ise Büyükelçi Kok, başta Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na bağlı resmi bir devlet kurumu olan Enterprise Singapore olmak üzere ilgili kurumlarla gerekli temasları kuracaklarını ve davete olumlu yaklaştıklarını aktardı.

Kok, Başkan Cemil Tugay'ı, 21-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Singapur'da düzenlenecek NATAS Turizm Fuarı'na davet etti.

Görüşmede ayrıca Genel Sekreter Zeki Yıldırım, Singapur'un Türkiye açısından farklı ve özellikli bir ülke olduğunu söyledi. Yıldırım, özellikle altyapı teknolojileri ve akıllı kent uygulamalarındaki öncü konumuna dikkat çekti ve Singapur'dan ilham alınabilecek birçok uygulama bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cemil Tugay, Etkinlikler, Teknoloji, Diplomasi, Singapur, Politika, Turizm, Ankara, Güncel, Dünya, İzmir, İef, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Tugay'dan Singapur'a İEF ve Expo 2027 Daveti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Bu köyde çıkmaz sokak yok Adeta cetvelle çizilmiş gibi Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi
Şile’de akıntıya kapılan 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor Şile'de akıntıya kapılan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor
Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can’dan acı haber Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Kabus gibi Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın

11:58
NATO Zirvesi çok hızlı başladı Türkiye’den 350 milyon dolarlık imza
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
11:19
NATO Zirvesi’nde Japon Bakan’ı şaşırtan detay Bakın neye benzetti
NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti
11:19
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi’nde
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde
11:10
NATO’dan art arda dev adımlar Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
11:01
Trump Türkiye’ye geliyor Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 12:26:38. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Tugay'dan Singapur'a İEF ve Expo 2027 Daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.