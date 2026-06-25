Cemil Tugay, Uclg Kültür Komitesi Eş Başkanlığına Seçildi - Son Dakika
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Cemil Tugay, Uclg Kültür Komitesi Eş Başkanlığına Seçildi

25.06.2026 15:45  Güncelleme: 17:10
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Komitesi Eş Başkanlığına seçildi. İzmir, kültür alanındaki çalışmalarıyla bu göreve layık görüldü ve Türkiye'den komitede yer alan tek şehir oldu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Komitesi Eş Başkanlığına seçildi. İzmir bu göreve, kültür alanındaki çalışmaları nedeniyle layık görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dünyanın en büyük yerel yönetimler ağı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Komitesi'nin Eş Başkanlığına (Co-President) seçildi. Böylelikle İzmir, Buenos Aires, Lizbon ve Meksiko'yla birlikte eş başkanlık görevini üstlendi. Kültür çalışmaları nedeniyle bu göreve layık görülen İzmir, Komite yönetimindeki Türkiye'den tek şehir olma unvanını taşıyor.

Bu görevlendirmeyle İzmir, kültür, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası yerel yönetim diplomasisi alanlarındaki görünürlüğünü de güçlendirdi.

İLK DAVET FAS'TAN

Başkan Cemil Tugay, eş başkan seçilmesinin ardından bu unvanıyla ilk resmi uluslararası davetini Fas'tan aldı. Fas'taki toplantılara, Başkan Tugay'ı temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay katıldı.

UCLG Afrika Kültür Komisyonu toplantısının açılışı, UCLG Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı, Brazzaville Belediye Başkanı Dieudonne Bantsimba ile Prof. Dr. Pınar Okyay tarafından yapıldı. Okyay, "kültür" başlığının Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na eklenmesiyle ilgili savunuculuk oturumuna da katılarak, İzmir'in bu konudaki çalışmalarını paylaştı.

UCLG KÜLTÜR KOMİTESİ

UCLG Kültür Komitesi, kültürü sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak ele alıyor. Komite yerel kültür politikalarının geliştirilmesi ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla dünyanın dört bir yanından kentleri bir araya getiren en önemli küresel platformlardan biri olarak faaliyet gösteriyor. UCLG ise 250 bini aşkın yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden dünyanın en geniş yerel yönetimler ağı konumunda.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cemil Tugay, Uclg Kültür Komitesi Eş Başkanlığına Seçildi - Son Dakika

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