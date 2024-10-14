İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Kadın Cinayetleri Tartışması - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Kadın Cinayetleri Tartışması

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, art arda yaşanan kadın cinayetleri üzerine yapılan toplantıda AK Partili üye Latif Aydemir, kadınları suçlayarak tartışmalara yol açtı. Kadına yönelik şiddetle mücadele ve İstanbul Sözleşmesi konuları, meclis üyeleri arasında gergin tartışmalara neden oldu.

14.10.2024 23:17  Güncelleme: 23:53
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(İZMİR) – Art arda yaşanan kadın cinayetleri İstanbul sözleşmesi tartışmalarını bir kez daha gündeme getirirken, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Latif Aydemir, kadın cinayetlerinde kadınları suçlayarak "Hanımlarımızı, kadınlarımızı tenzih ediyorum ama… Bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur" dedi.

Son dönemde kadın ve çocuk cinayetlerindeki artış, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı Olağan toplantısı birinci bileşiminde gündeme geldi.

Birçok meclis üyesi toplantıya, üst üste yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekmek adına siyah giyerek gelirken gündem dışı konuşmalarda, İstanbul sözleşmesi ve kadına yönelik şiddetle etkin mücadele konusu AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında tartışmalara neden oldu.

Tartışmalarda ise AK Partili Meclis Üyesi Latif Aydemir, yaptığı konuşmada, şiddete uğrayan kadınların suçu olduğunu öne sürdü.

Aydemir, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hanımefendiler haklı gerekçelerini dile getirdiler. Ben tabii ki böyle bir günde bu kadar kutsal, güzel ablalarımız, annelerimiz, bacılarımız güzel konulara da değindiler. Takdirle izleyip uyulması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Hanımlarımızı, kadınlarımızı tenzih ediyorum ama… Bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım. Çünkü insanlar… Bakın hanımlarımızın birçoğunu tenzih ederek dedim. O kadar çok… Şu an insanlar durduk yerde, kameranın olmadığı yerde ufacık bir çentik atılsın, direkt gözümüzü karakolda açarız. Bugün itibariyle zaten 2 yıl altı olan cezaların tamamının yatılacak duruma geldiği de ifade edildi. Bizim önceliklerimiz bence her şeyden önce İzmir'deki sokaklarımız, yollarımız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Kadın Cinayetleri Tartışması - Son Dakika

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