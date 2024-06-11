İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT, Kadın Şoför İstihdamı Projesini Kabul Etti - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT, Kadın Şoför İstihdamı Projesini Kabul Etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Eşitliğe Sür- Kadın Şoför İstihdamı' projesi, mecliste kabul edildi. Proje kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı tarafından 100 bin avro destek sağlanacak. Proje, toplumda farkındalık yaratmayı ve kadınların toplu ulaşım sektöründe daha fazla yer almasını amaçlıyor.

11.06.2024 11:19  Güncelleme: 13:28
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Eşitliğe Sür- Kadın Şoför İstihdamı" projesi, mecliste kabul edildi. ESHOT ile Fransız Kalkınma Ajansı arasında imzalanacak hibe sözleşmesi gereği 100 bin avroluk destek İzmir'e aktarılacak.

Toplu ulaşım sektöründe cinsiyet eşitliğini ve kadınların bu sektörde daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Eşitliğe Sür - Kadın Şoför İstihdamı" projesi de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme geldi. Oy birliğiyle kabul edilen madde gereğince, ESHOT, projenin hayata geçirilmesi için Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile hibe sözleşmesi imzalayacak. AFD, projeyi, 100 bin avroya kadar hibe ile destekleyecek.

Toplumda farkındalık yaratacak bir kampanya düzenlenecek

Proje, toplumda mevcut önyargıları yıkmayı, kadınlara cesaret vermeyi ve kariyer planlarında toplu ulaşım sektörünün de yer almasını sağlamayı amaçlayacak. Bu çerçevede, şoför olmak isteyen kadınlarda ve toplumda farkındalık yaratacak bir kampanya düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesi ve İZELMAN A.Ş. üzerinden başvuru yapan kadın şoför adaylarına; üniversiteler ve sürücü kursları işbirlikleriyle teorik, teknik, pratik ve saha eğitimlerinin verilmesi amacıyla 'Kadın Şoför Akademisi' kurulacak. Son olarak proje deneyimlerinin diğer kentlerle de paylaşılabilmesi, önerilerin alınması ve elde edilen verilerle akademik bir yayın hazırlanması için sempozyum düzenlenmesi de planlanıyor.

Kadın şoför sayısı 200'ü geçti

Öte yandan ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesindeki kadın şoför sayısı, yapılan son alımlarla birlikte 202'ye çıktı. Böylece, 200 olan 2024 hedefine ulaşıldı. Kurum, uygun kriterleri taşıyan, eğitim ve sınav süreçlerini başarıyla geçen kadın şoförleri istihdam etmeye devam edecek. Proje ile ilgili detaylar ve başvuru koşulları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT, Kadın Şoför İstihdamı Projesini Kabul Etti - Son Dakika

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