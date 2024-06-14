İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşitlikçi Babalar Günü etkinliği düzenledi

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi "Eşitlik evde başlar" diyerek Eşitlikçi Babalar Günü etkinliği düzenledi. 'İlgisi eşit, sevgisi büyük" sloganıyla Gündoğdu Meydanı'nda yapılan etkinlikte babalar ve çocuklar doyasıya eğlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, 16 Haziran Pazar günü kutlanacak Babalar Günü nedeniyle Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliği ile Eşitlikçi Babalar Günü etkinliği düzenledi. Gündoğdu Meydanı'ndaki buluşmaya İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte geleneksel çocuk oyunları, spor faaliyetleri ve birçok atölye yapıldı. Babalar ve çocuklarının bir arada keyifli vakit geçirdiği etkinliğe DJ performansı eşlik etti. Hareketli anların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şarkıları Orkestrası sahne aldı. Saatler 21.00'e geldiğinde ise Hocalar Band müzik grubu Babalar Gününe özel konser verdi.

"Babalık kurslarına, seminerlerine katıldıktan sonra eksik yönlerimi gördüm"

Etkinliğe katılan baba Fikret Kanlıoğlu, oğlu ile güzel vakit geçirdiklerini belirtirken "Ben 52 yaşında baba oldum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN Anaokulları ile tanıştıktan sonra bizim hayatımız değişti. Ben babalık kurslarına, seminerlerine katıldıktan sonra aslında eksik yönlerimi gördüm. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu hizmet bizim açımızdan çok önemli. Bu etkinlik de çok güzel, teşekkür ediyorum " dedi.

"Devamını bekliyoruz"

Etkinliğe katılan başka bir baba Okan Acar ise "Kızlarımızla beraber güzel bir akşam dileğiyle geldik. Organizasyon çok güzel, umarız çocuklarımızla beraber güzel vakit geçiririz. Böyle etkinlikler insanın çocuğuyla daha çok vakit geçirmesi, bağlarını güçlendirmesi adına güzel oluyor. Tabii ki bu tarz etkinliklerin devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Gürkan Atik ise "Böyle bir organizasyona önderlik yaptıkları için kendilerine öncelikle teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızla birlikte güzel vakit geçirmemizi sağladığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-Genel ve detay görüntüler

Gündoğdu Meydanı'ndaki etkinlikten çocuk oyunları, spor faaliyetleri ve atölye görüntüleri

Etkinliğe katılan baba Fikret Kanlıoğlu

Etkinliğe katılan baba Okan Acar

Etkinliğe katılan baba Gürkan Atik

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